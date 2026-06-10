Elecciones municipales: Elías Suárez destacó el inicio de la campaña y llamó a “mostrar propuestas”

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El gobernador se refirió al proceso electoral y a la presentación de candidatos, y aseguró que el Frente Cívico buscará “redoblar el trabajo” para sostener el acompañamiento ciudadano en toda la provincia.
Tras la presentación de la plataforma digital ServicioSGO, el gobernador Elías Suárez se refirió al proceso electoral municipal que se llevará a cabo el próximo 2 de agosto, donde se elegirán intendentes y concejales en varias localidades de la provincia.
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Al cambiar de tema, el mandatario se refirió a la presentación de candidatos que se realizará hoy, particularmente la del Frente Cívico, y al desarrollo de las campañas en el interior provincial.
"Hay un proceso electoral para elegir intendentes y concejales en distintas ciudades que van a participar el 2 de agosto. Hoy hay la presentación de candidatos, en este caso del Frente Cívico, como lo vienen haciendo todas las corrientes políticas que van a participar de esta elección", señaló Suárez.
Consultado sobre si la campaña será más extensa en todo el territorio y si el trabajo será arduo, el gobernador respondió: "Toda campaña electoral es ardua y todos los candidatos tienen que mostrar su propuesta, su potencial, lo que están dispuestos a hacer por su comunidad y por supuesto, las diversas comunidades del interior de la provincia y de Capital van a poder encontrar según la mejor oferta que crean conveniente".
Además, expresó su confianza en el trabajo del oficialismo provincial: "Desde el Frente Cívico estamos seguros y convencidos de que redoblar el trabajo que venimos haciendo es importante porque la ciudadanía quiere mirar con esperanza, con futuro, el desarrollo de la provincia y de cada comunidad en particular".