Elecciones municipales: Elías Suárez destacó el inicio de la campaña y llamó a “mostrar propuestas”

El gobernador se refirió al proceso electoral y a la presentación de candidatos, y aseguró que el Frente Cívico buscará “redoblar el trabajo” para sostener el acompañamiento ciudadano en toda la provincia.

Hoy 11:37

Tras la presentación de la plataforma digital ServicioSGO, el gobernador Elías Suárez se refirió al proceso electoral municipal que se llevará a cabo el próximo 2 de agosto, donde se elegirán intendentes y concejales en varias localidades de la provincia.

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Al cambiar de tema, el mandatario se refirió a la presentación de candidatos que se realizará hoy, particularmente la del Frente Cívico, y al desarrollo de las campañas en el interior provincial.

"Hay un proceso electoral para elegir intendentes y concejales en distintas ciudades que van a participar el 2 de agosto. Hoy hay la presentación de candidatos, en este caso del Frente Cívico, como lo vienen haciendo todas las corrientes políticas que van a participar de esta elección", señaló Suárez.

Consultado sobre si la campaña será más extensa en todo el territorio y si el trabajo será arduo, el gobernador respondió: "Toda campaña electoral es ardua y todos los candidatos tienen que mostrar su propuesta, su potencial, lo que están dispuestos a hacer por su comunidad y por supuesto, las diversas comunidades del interior de la provincia y de Capital van a poder encontrar según la mejor oferta que crean conveniente".

Además, expresó su confianza en el trabajo del oficialismo provincial: "Desde el Frente Cívico estamos seguros y convencidos de que redoblar el trabajo que venimos haciendo es importante porque la ciudadanía quiere mirar con esperanza, con futuro, el desarrollo de la provincia y de cada comunidad en particular".