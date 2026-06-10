Air Canada descubrió que uno de sus pilotos voló durante 17 años sin la licencia adecuada

La policía informó que se descubrió que el piloto, un hombre de 59 años, había estado volando con credenciales falsificadas desde que fue ascendido a capitán en 2009.

Hoy 12:33

Según las autoridades, un expiloto de Air Canada está acusado de haber transportado a miles de pasajeros en vuelos comerciales sin la licencia adecuada durante 17 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La policía informó que se descubrió que el piloto, Geoffrey Wall —un hombre de 59 años oriundo de Ontario—, había estado volando con credenciales falsificadas desde que fue ascendido a capitán en 2009.

Ahora enfrenta varios cargos relacionados con fraude.

Air Canada declaró que el piloto fue apartado de sus funciones de inmediato tras descubrirse los documentos falsos el año pasado.

"La compañía notificó voluntariamente el asunto a Transport Canada", señaló la aerolínea.

La aerolínea afirmó que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo en riesgo, destacando que todos los pilotos se someten a una capacitación de competencias cada seis meses.

Te recomendamos: Video: el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

Falsificación de documentos

El subjefe Nick Milinovich, de la Policía Regional de Peel, informó que Wall pilotó para Air Canada durante 27 años, habiendo iniciado su carrera en 1998.

Según la policía, el piloto habría estado falsificando sus credenciales desde 2009, momento en el que ascendió al puesto de piloto al mando, o capitán.

Para desempeñar esa función, se les exige a los pilotos tener una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL), la cual se obtiene, en parte, aprobando una serie de exámenes escritos.

"Es algo muy parecido a un médico autorizado para ejercer la medicina familiar que realizara cirugías cerebrales en su consultorio", señaló Milinovich.

La policía indicó que, durante los últimos 17 años, Wall voló diferentes modelos de aviones Boeing y realizó un total de 900 vuelos nacionales e internacionales, recibiendo un salario millonario; todo, presuntamente, sin contar con las credenciales necesarias.

Descubierto

Las autoridades informaron que el presunto fraude se descubrió el año pasado durante una evaluación rutinaria, al detectarse irregularidades en la documentación de la licencia del piloto acusado; esto dio lugar a una investigación por parte de Transport Canada, el organismo federal de transporte del país.

Luego, la Policía Regional de Peel —cuerpo policial que opera en el área de Toronto— inició una investigación penal contra Wall que incluyó una orden de registro y el análisis de la licencia, la cual, según la policía, resultó ser falsa.

El 1 de junio, Wall fue acusado formalmente de siete delitos, entre ellos fraude, falsificación de documentos y posesión de una marca falsificada.

Air Canada declaró que el piloto contaba con la formación completa y una licencia de piloto comercial válida, pero carecía de la licencia ATPL requerida para operar como capitán según la normativa canadiense.

En su comunicado, la aerolínea añadió que "se toma este asunto con la máxima seriedad" y afirmó haber completado una auditoría de sus pilotos sin hallar otros casos de incumplimiento.

Al preguntársele por qué el presunto fraude de Wall pasó inadvertido durante años, Milinovich señaló que los infractores pueden llegar a ser "muy hábiles" en el arte del "engaño y la artimaña".

"No es raro que el fraude persista durante años", afirmó. "Al final, las consecuencias te alcanzan, y es entonces cuando nosotros intervenimos".

Está previsto que Wall comparezca ante el tribunal el 29 de junio.