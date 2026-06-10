Avanza el proyecto de Ficha Limpia: obtuvo dictamen unificado en comisión del Concejo Deliberante de La Banda

Cobertura especial
Mundial 2026
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza y otros espacios opositores, dio su primer paso formal en el Concejo Deliberante con despacho favorable por unanimidad.
La propuesta de implementar el sistema de Ficha Limpia en Santiago del Estero comenzó a tomar forma en el ámbito legislativo local y ya tuvo un avance significativo en la ciudad de La Banda.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La Comisión de Asuntos Legales del Honorable Concejo Deliberante bandeño emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto de ordenanza, unificando las distintas iniciativas presentadas por los bloques y redactando un texto consensuado que será remitido al cuerpo para su tratamiento.
El despacho aconseja su aprobación en general y en particular, marcando así el primer paso concreto hacia la posible implementación de esta herramienta en el ámbito municipal.
Durante la reunión de comisión estuvieron presentes los concejales Carlos Adamo, Stella Mirlo, Patricio Augusto, Anahí Campos, Natalia Gallardo, Iber Asselborn y Miguel Montenegro, quienes coincidieron en avanzar con una propuesta común.
La iniciativa de Ficha Limpia, promovida por La Libertad Avanza y acompañada por otros sectores opositores, busca establecer requisitos más estrictos para el acceso a cargos públicos, en línea con debates similares que se desarrollan en distintos puntos del país.