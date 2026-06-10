Habló la dueña de la casa incendiada tras el crimen de Lucas Roldán: “Perdí todo”

Rosa Medina, propietaria de la vivienda ubicada en el barrio Bajo de Vértiz, contó en Noticiero 7 cómo vivió el saqueo y posterior incendio del inmueble donde se habría iniciado la secuencia que terminó con el asesinato del joven.

Hoy 15:11

La investigación por el asesinato de Lucas Roldán sigue sumando nuevos capítulos que reflejan el nivel de violencia que atraviesa al barrio Bajo de Vértiz, en la ciudad de La Banda.

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Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del crimen, la vivienda donde se habría iniciado la sangrienta secuencia fue primero saqueada y luego incendiada. En ese contexto, Noticiero 7 dialogó con Rosa Medina, propietaria del inmueble, quien aseguró haber perdido todo tras el ataque.

La mujer contó que la casa había quedado sola luego de la muerte de su marido, ocurrida hace casi un año. Según relató, estaba separada de él desde hacía aproximadamente 30 años y vive actualmente con una de sus hijas.

Rosa explicó que decidió alquilar la vivienda hace unos tres meses por recomendación de una de sus hijas, ya que percibe una jubilación y necesitaba ese ingreso.

“Yo soy jubilada, no gano gran cosa. Una de mis hijas me dijo que alquilara la casa porque esos pesitos me podían servir para algo”, expresó.

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La propietaria afirmó que no solía acercarse al inmueble y que se enteró al día siguiente de lo ocurrido durante la madrugada en la que fue asesinado Lucas Roldán. Según su testimonio, en la casa vivía una joven a la que ya le había pedido que se retirara por los conflictos que se venían generando.

“Yo ya le había dicho el día anterior que se vaya. No quiero tener problemas con nadie. Paguen o no paguen, que se vayan”, relató.

Medina señaló que algunos vecinos se habían quejado por los movimientos en la vivienda y por la presencia de personas que ingresaban al lugar. “Yo no sabía nada de eso, yo no me muevo de aquí para ningún lado”, sostuvo.

Después del crimen, según contó, comenzaron los incidentes en el inmueble. Primero, ingresaron personas y se llevaron pertenencias. Luego, durante la tarde, se produjeron nuevos momentos de tensión cuando familiares del joven fallecido llegaron hasta el lugar.

“Gritaba la gente, disparaba y venía el hermano del muerto. Decía que no iba a quedar así lo que le había pasado a su hermano”, contó la mujer.

De acuerdo con su relato, antes del incendio ya habían provocado daños en la propiedad. “Habían roto todo lo que había ahí, las ventanas, los vidrios”, señaló.

Horas más tarde, durante la noche, Rosa y su familia fueron alertadas de que la vivienda se estaba incendiando. “Nosotros estábamos durmiendo, golpearon la puerta y nos vinieron a avisar que habían incendiado la casa”, recordó.

Tras el aviso, personal policial acudió al lugar y solicitó la intervención de Bomberos, que finalmente logró controlar las llamas.

El inmueble sufrió importantes daños materiales y quedó en medio de una investigación paralela por el presunto ataque intencional. La denuncia por daños fue radicada en la Comisaría N° 13, mientras que las autoridades continúan con las averiguaciones para establecer quiénes fueron los responsables.

El caso mantiene conmocionado al barrio Bajo de Vértiz. Por un lado, la Justicia avanza en la investigación por el crimen de Lucas Roldán. Por otro, intenta esclarecer el incendio y el saqueo de la vivienda donde se habría originado parte de la violenta secuencia.

Rosa Medina, en tanto, pidió que se investigue lo ocurrido y lamentó las pérdidas sufridas.