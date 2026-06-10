Dibu Martínez acordó su contrato con Juventus y podría cambiar de club tras el Mundial

El arquero de la Selección Argentina habría alcanzado un acuerdo con la Juventus de Italia y ahora resta que el club italiano negocie con Aston Villa para concretar la transferencia.

Hoy 15:42

Mientras se prepara para defender el título con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez también es protagonista fuera de las canchas. Según informaron medios italianos, el arquero campeón del mundo llegó a un acuerdo contractual con la Juventus y podría convertirse en refuerzo del conjunto de Turín una vez finalizada la Copa del Mundo.

La información fue revelada por el diario deportivo italiano Tuttosport, que aseguró que el guardameta argentino aceptó la propuesta de la Vecchia Signora y considera que el desembarco en la Serie A representa un paso importante en la etapa final de su carrera profesional. El vínculo sería por tres temporadas.

De acuerdo con la publicación, Martínez habría accedido incluso a percibir un salario menor al que recibe actualmente en Aston Villa, una decisión que refleja su interés por sumarse al histórico club italiano y competir por nuevos títulos en Europa.

Por su parte, Sky Sport señaló que el acuerdo entre la dirigencia de Juventus y el entorno del arquero está prácticamente cerrado. El siguiente paso será alcanzar un entendimiento con Aston Villa, institución con la que el marplatense mantiene contrato vigente hasta 2029.

La negociación no aparece sencilla. Desde Turín pretenden evitar una inversión excesiva por el pase debido a la edad del futbolista, que cumplirá 34 años en septiembre. Sin embargo, el valor de mercado de Dibu Martínez continúa siendo elevado gracias a sus destacadas actuaciones tanto en la Premier League como con la camiseta de la Selección Argentina.

Durante las últimas temporadas, el arquero se consolidó como una de las grandes figuras del conjunto de Birmingham. Sus rendimientos fueron determinantes para que el club lograra conquistar la Europa League y clasificarse a la próxima edición de la Champions League, además de mantenerse entre los arqueros más destacados del fútbol inglés.

El interés de Juventus no es reciente. La entidad italiana ya había sondeado al argentino meses atrás, aunque otras alternativas frenaron las conversaciones. Ahora, con la opción del brasileño Alisson Becker descartada, los dirigentes retomaron los contactos con el representante del futbolista, Gustavo Goni, para intentar cerrar la operación.

Mientras tanto, el foco de Martínez sigue puesto en la recuperación de su lesión y en llegar de la mejor manera al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Una vez finalizada la competencia, podría comenzar una nueva etapa en su carrera, esta vez defendiendo el arco de uno de los gigantes del fútbol europeo.