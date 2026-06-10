Mario Benavente: “Queremos cuidar lo logrado y avanzar hacia nuevos desafíos para la Capital”

El candidato del Frente Cívico destacó su trayectoria en la administración municipal, defendió la continuidad del proyecto político y puso el foco en la tecnología como herramienta para mejorar la vida de los vecinos.

Hoy 17:56

Durante el acto en el que fue presentado oficialmente como candidato a intendente de la ciudad Capital por el Frente Cívico por Santiago, Mario Benavente expresó su agradecimiento a las principales figuras del espacio político y expuso los lineamientos que buscará impulsar de cara a las elecciones municipales.

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En el inicio de su discurso, Benavente calificó su nominación como un reconocimiento y agradeció el respaldo recibido de las máximas autoridades provinciales y municipales.

“Es un honor para mí ser el candidato por el Frente Cívico para la ciudad Capital. Quiero agradecer el apoyo de Gerardo Zamora, del gobernador Elías Suárez, del vicegobernador y de Norma Fuentes, que me permitió ser parte de su equipo de trabajo”, expresó.

También saludó a los dirigentes, funcionarios, legisladores, representantes sindicales y militantes presentes, además de destacar el acompañamiento de su familia y de los trabajadores municipales.

“Soy parte de la familia municipal y siempre me acompañó. Les agradezco mucho el apoyo que me han brindado durante todos estos años”, señaló.

Trayectoria en la gestión

Benavente recordó sus comienzos dentro de la Municipalidad de la Capital y destacó su participación en distintas áreas de la administración pública.

“Soy empleado municipal y me tocó desempeñarme en distintos momentos dentro de la familia municipal. También acompañé el histórico triunfo de 2005 desde el área informática”, remarcó.

Asimismo, puso en valor su tarea al frente del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), entidad creada en 2021 con el objetivo de formar programadores y profesionales vinculados a la economía del conocimiento.

“Hoy el instituto tiene una gran cantidad de carreras y egresados. Va en concordancia con lo que anunció el gobernador a principios de este año: darle herramientas a los jóvenes para que puedan trabajar, salir adelante y mejorar sus vidas”, sostuvo.

Continuidad del proyecto político

En otro tramo de su mensaje, el candidato destacó su militancia dentro del Frente Cívico y reivindicó la continuidad del proyecto político iniciado por Gerardo Zamora hace más de dos décadas.

“Hace más de 20 años que vengo militando en este espacio político. Es un proyecto trazado por el doctor Gerardo Zamora, que le dio un rumbo a Santiago del Estero y que hoy continúan Elías Suárez en la provincia y Norma Fuentes en el municipio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que su propuesta apunta a profundizar el modelo de gestión actual.

“Propongo continuidad para cuidar lo que se hizo y establecer políticas claras para fortalecer la estructura de esta municipalidad. También debemos cuidar el equilibrio económico, que es fundamental para tener previsibilidad y gobernar con tranquilidad”, manifestó.

Tecnología al servicio de los vecinos

Uno de los principales ejes planteados por Benavente fue la modernización de la gestión municipal mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

“Me gusta que las cosas se hagan bien y que sean fáciles para los vecinos. Estamos implementando nuevas políticas para mejorar los procesos internos y llegar de mejor manera a la comunidad”, indicó.

Además, explicó que buscará impulsar una visión de la tecnología vinculada a las necesidades concretas de la población.

“Vamos a enfocar tecnologías más humanas para acercar el municipio a los vecinos. La idea es que la tecnología esté al servicio de la gente para mejorar la calidad de vida. La tecnología vacía no sirve”, aseguró.

“Gobernar no es improvisar”

Sobre el cierre de su discurso, Benavente apeló al trabajo militante y sostuvo que la política debe ser una herramienta de transformación social.

“Nos enseñaron que hacer política es una herramienta para transformar la realidad de la gente. Gobernar no es improvisar, sino fijarse un rumbo, tener proyectos y avanzar cada día para consolidarlos”, expresó.

Finalmente, aseguró que su candidatura forma parte de una propuesta colectiva orientada al crecimiento de la ciudad.

“Este no es un proyecto personal, es un proyecto para todos. La gente quiere una ciudad moderna, ordenada y con más oportunidades. La Capital va a seguir avanzando, creciendo y no se va a detener. Queremos cuidar y fortalecer todo lo que se construyó durante estos años y continuar este proyecto de gobierno para todos los santiagueños”, concluyó.