El gobernador Elías Suárez ratificó su apoyo a Mario Benavente: "Tiene muy claro cómo gestionar la ciudad"

El mandatario provincial destacó la trayectoria del postulante del Frente Cívico para la Intendencia y aseguró que cuenta con la capacidad necesaria para profundizar el proceso de desarrollo y modernización de la ciudad.

Hoy 18:48

El gobernador Elías Suárez expresó su respaldo al candidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico, Mario Benavente, y destacó su experiencia en la gestión pública como una de las principales fortalezas de cara a las próximas elecciones municipales.

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Durante una actividad de campaña, el mandatario provincial afirmó que Benavente posee las condiciones necesarias para dar continuidad a las transformaciones impulsadas en la ciudad durante los últimos años y fortalecer los servicios que presta el municipio.

"Es un hombre al que hay que apoyar porque tiene mucha experiencia para continuar con las transformaciones que Santiago del Estero Capital necesita", sostuvo Suárez al referirse al actual secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad.

Asimismo, remarcó el conocimiento que el candidato tiene sobre el funcionamiento de la administración local y recordó que gran parte de su trayectoria profesional se desarrolló dentro del ámbito municipal.

"Lo he visto trabajar durante mucho tiempo. Es un hombre de esta ciudad, viene de la Municipalidad y tiene mucha experiencia", enfatizó.

En ese sentido, el gobernador consideró que Benavente cuenta con las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la gestión y continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre los ejes que mencionó para la próxima etapa de gobierno municipal, destacó la importancia de una administración eficiente de los recursos, la cercanía con los ciudadanos y la articulación de acciones que permitan consolidar el crecimiento de la Capital.

"Hay que ser más participativos con la gente, escuchar lo que requiere y coordinar las tareas que son fundamentales para seguir profundizando la transformación de la Capital y de toda la provincia", expresó.

La candidatura de Benavente fue oficializada recientemente por el Frente Cívico y es presentada por el espacio como una propuesta orientada a dar continuidad al proceso de modernización, desarrollo urbano y fortalecimiento de los servicios públicos, con una fuerte impronta de gestión y planificación.