El Gobierno consiguió USD 200 millones para reforzar reservas y cubrió todos los vencimientos de deuda en pesos

El Gobierno colocó un bono en dólares en el mercado local y alcanzó un rollover del 120,42% en la última licitación. Los fondos servirán para afrontar parte de los compromisos en moneda extranjera previstos para julio.

Hoy 19:07

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 200 millones mediante la colocación de un bono en dólares en el mercado local, recursos que serán destinados a atender compromisos de deuda en moneda extranjera por USD 4.300 millones de julio. Además, logró renovar todos los vencimientos en pesos y, de esta manera, no liberó liquidez en el mercado.

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Durante la licitación de este miércoles, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $6,12 billones, tras recibir ofertas por 7,40 billones de pesos. Esta demanda permitió superar ampliamente los vencimientos programados para la jornada y garantizar la totalidad de los pagos en moneda local. “Esto significa un rollover de 120,42% sobre los vencimientos del día de la fecha”, detalló el comunicado oficial.

Entre los instrumentos adjudicados sobresalió el bono AO28, denominado en dólares, por el que el Gobierno obtuvo USD 200 millones a una tasa interna de retorno anual (TIREA) de 8,63 por ciento. Este título forma parte de la estrategia del Gobierno para afrontar el pago con bonistas del mes que viene. Ya se emitieron un total de USD 1.534 millones y restan por colocar USD 466 hasta llegar al tope estipulado.

El resto de la licitación se concentró en títulos ajustados por CER y TAMAR, así como bonos dólar linked, todos con distintos plazos y rendimientos.

En el segmento de bonos ajustados por CER y TAMAR, se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8 (vencimiento en diciembre de 2028), $0,83 billones en el TXMD9 (diciembre de 2029) y $2,11 billones, más del 30% de lo licitado, en el TXMJ0 (junio de 2030), con tasas que oscilaron entre 4,76% y 9,30% TIREA, según el índice de ajuste.

En cuanto a los bonos dólar linked, se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026 y una tasa de 5,49% TIREA, y $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028 y una tasa de 8,34% TIREA.

“La extensión de la vida promedio de la cartera en la licitación fue de 2,71 años, en la conversión de títulos de 3,29 años y el total del promedio ponderado de la cartera fue de casi 3 años”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.