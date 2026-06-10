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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Añatuya: cayeron dos "chatarreros" cuando trasladaban un elemento robado de una obra municipal

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el barrio El Triángulo. Los sospechosos transportaban en un carro un molde de construcción que había sido sustraído meses atrás de una obra de cordón cuneta.

Hoy 20:32
Añatuya robo

Dos hombres fueron demorados durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Añatuya luego de ser sorprendidos mientras trasladaban un elemento que había sido robado de una obra municipal. El procedimiento se concretó en el barrio El Triángulo y permitió recuperar un molde de construcción denunciado como sustraído meses atrás.

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Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo minutos antes de las 15:30 durante un recorrido preventivo realizado sobre la Ruta Provincial Nº 92. En ese momento, los efectivos observaron a dos sujetos que circulaban en un carro cargado con distintos elementos metálicos, por lo que decidieron interceptarlos para identificar la procedencia de los objetos que transportaban.

Al realizar las averiguaciones correspondientes, los uniformados determinaron que uno de los elementos era un molde de construcción de aproximadamente tres metros de largo que pertenecía a la obra de cordón cuneta ejecutada sobre calle Zapiola, en el barrio Rivadavia. El objeto había sido denunciado como robado durante el pasado mes de febrero.

Los sospechosos fueron identificados como dos hombres de apellido Tévez, residentes del barrio Obrero, uno de ellos conocido con el alias de "Java". Según indicaron las fuentes, este último cuenta con antecedentes y es conocido por su vinculación con distintos hechos delictivos en la ciudad.

Tras el procedimiento, los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria Nº 41, donde quedaron a disposición de la Justicia. En el caso tomó intervención el fiscal de turno, quien dispuso las medidas procesales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar la responsabilidad de ambos en el hecho denunciado.

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