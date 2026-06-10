Detuvieron a un joven con pedido de captura durante un control vehicular en San José del Boquerón

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales sobre la Ruta Provincial N° 4. El sospechoso, de 24 años, era requerido por la Justicia en el marco de una investigación penal.

Hoy 22:04

Un operativo de prevención y seguridad vial realizado en San José del Boquerón permitió la detención de un joven de 24 años que registraba un requerimiento judicial vigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Subcomisaría San José del Boquerón, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11 Copo-Alberdi, mientras desarrollaban controles preventivos sobre la Ruta Provincial N° 4.

Las tareas incluyeron controles de velocidad, identificación de personas y verificación de vehículos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y prevenir distintos tipos de delitos.

Durante el operativo, los uniformados interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaban dos personas. Al realizar las consultas de rutina mediante los sistemas informáticos policiales, detectaron que uno de los ocupantes tenía un pedido judicial vigente relacionado con una causa penal.

Tras confirmar la medida judicial, los efectivos dieron intervención a la autoridad competente, que dispuso la inmediata detención del joven y su traslado a la dependencia policial.

El acusado fue alojado en la Subcomisaría San José del Boquerón, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos permite localizar personas requeridas por la Justicia y fortalecer las tareas de prevención en rutas y caminos del interior provincial, contribuyendo a mejorar la seguridad pública.