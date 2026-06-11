“Quedó claro que no mintió”: Milei respaldó a Adorni tras sus explicaciones sobre el patrimonio

El Presidente salió en defensa del jefe de Gabinete luego de que este confirmara la presentación de sus declaraciones juradas, admitiera ahorros no declarados y respondiera a las denuncias sobre el crecimiento de su patrimonio.

Hoy 00:42

El presidente Javier Milei salió este miércoles a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la entrevista en la que el funcionario explicó el origen de su patrimonio, confirmó la presentación de sus declaraciones juradas rectificativas y reconoció que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa.

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La respuesta del mandatario llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación del cineasta Santiago Oría. "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente", escribió Oría en el mensaje que fue replicado por el Presidente.

El respaldo se produjo pocas horas después de que Adorni confirmara que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y que además rectificó las de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción, en medio de los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete sostuvo que parte de sus bienes provienen de años de trabajo en el sector privado, una herencia familiar y ganancias obtenidas mediante inversiones en bitcoin. Además, reconoció que junto a su esposa mantuvieron ahorros no declarados durante años y explicó que decidió incorporarlos a sus declaraciones luego de una revisión patrimonial realizada junto a su abogado.

Adorni también reveló que evaluó la posibilidad de renunciar cuando comenzaron las denuncias en su contra, aunque aseguró que recibió el respaldo permanente de Milei y decidió continuar en funciones. Las declaraciones se producen en medio de la polémica por su patrimonio y tras su adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.