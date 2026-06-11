“Me parece una vergüenza”: Villarruel cruzó a Adorni por sus declaraciones sobre los ahorros

La vicepresidenta respondió una consulta de un usuario en redes sociales y rechazó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre su patrimonio. Sus declaraciones profundizaron las diferencias que ambos mantienen dentro del oficialismo.

Hoy 00:53

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia de Manuel Adorni y cuestionó duramente las explicaciones que el jefe de Gabinete brindó sobre su patrimonio, luego de presentar sus declaraciones juradas rectificativas y reconocer que mantuvo ahorros no declarados durante años junto a su esposa.

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La respuesta de la titular del Senado surgió a través de las redes sociales, cuando un usuario le preguntó directamente si le creía al funcionario. "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", respondió Villarruel, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones políticas.

Las críticas llegaron pocas horas después de la entrevista en la que Adorni explicó el origen de sus bienes, reconoció que parte de sus ahorros se mantuvieron fuera del sistema formal y sostuvo que junto a su esposa habían "ahorrado en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar".

Durante esa misma exposición, el jefe de Gabinete aseguró que una parte importante de su crecimiento patrimonial estuvo vinculada a inversiones en bitcoin realizadas durante varios años. Según detalló, esas operaciones le permitieron obtener ganancias cercanas a los 300.000 dólares, además de otros ingresos provenientes de su actividad en el sector privado.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en medio de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y luego de adherirse al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal. Adorni también confirmó que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y rectificó las de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción.

El pronunciamiento de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que desde hace meses mantienen la vicepresidenta y distintos referentes del entorno más cercano al presidente Javier Milei. En este caso, la crítica pública hacia Adorni se convirtió en una de las más directas realizadas hasta el momento por la titular del Senado contra un integrante clave del Gobierno nacional.