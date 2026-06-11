El festival Infernales Fest se llevará a cabo en Salta con grandes artistas

El Infernales Fest 2026 promete tres días de música y cultura en Salta, con artistas locales e internacionales en un espacio calefaccionado del Universitario Rugby Club.

Hoy 06:35

Salta se prepara para recibir el Infernales Fest 2026, un evento que transformará la escena musical del norte argentino del 12 al 14 de junio en el Universitario Rugby Club. Este festival se distinguirá por ofrecer una propuesta multigénero, que incluye rock, música electrónica, cumbia y folclore urbano, todo en una carpa calefaccionada de última generación.

Con más de 5.000 metros cuadrados de espacio, el festival contará con barras, guardarropas, estacionamiento y pantallas de 200 metros, garantizando una experiencia única para los asistentes. Durante la conferencia de prensa, Agustina Agolio, Secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Salta, afirmó: "Es muy importante para nosotros la primera edición de este festival".

El Infernales Fest reunirá a artistas de renombre como Konstantin Sibold, La Konga y Ratones Paranoicos, quienes compartirán escenario con talentos locales como Gustavo Mioni de la 387 y Sol Lastra. Esta integración cultural busca potenciar el talento local y ofrecer una plataforma a los artistas salteños.

Marcelo, vocalista de la banda salteña, expresó su agradecimiento por la invitación: "Estamos agradecidos del espacio para las bandas locales. La verdad que nuestra expectativa es enorme". Asimismo, Gustavo, de La 387, destacó el desafío de tocar en un escenario de primer nivel.

Los organizadores han enfatizado su compromiso con la inclusión y accesibilidad del festival, ofreciendo una promoción de entradas 3x2 para quienes deseen disfrutar del evento completo. Además, se han implementado medidas de seguridad privada y colaboración con la Policía de Salta para asegurar el bienestar de todos los asistentes.

Sol Lastra añadió: "Queremos que la gente descubra que se puede convivir disfrutando de varios géneros musicales". Las entradas están disponibles en Norteticket.com, teatrino.com.ar y en boleterías físicas como Alto NOA Shopping.

A medida que se acerca la fecha, las expectativas de los organizadores son altas, con la meta de consolidar al Infernales Fest como un referente cultural del NOA, combinando música, cultura y turismo en un solo fin de semana.