Olivia Wilde se sumerge en un thriller audaz y polémico con “I Want Your Sex”

La película dirigida por Gregg Araki presentó su primer tráiler y generó repercusión tras su paso por Sundance, donde fue adquirida por Magnolia Pictures tras una intensa puja.

Hoy 07:39

La actriz Olivia Wilde encabeza el elenco de “I Want Your Sex”, el nuevo film del director Gregg Araki, que lanzó su primer tráiler y anticipa una propuesta marcada por el humor irreverente y una relación que desafía límites.

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La historia sigue a una artista segura de sí misma, interpretada por Wilde, que inicia una relación de carácter dominante con su asistente, papel a cargo de Cooper Hoffman. La trama explora una dinámica personal y profesional atravesada por tensiones, poder y decisiones que escalan hacia situaciones complejas.

El elenco se completa con Charli XCX, Mason Gooding, Chase Sui Wonders y Daveed Diggs, en una producción que combina elementos de comedia y thriller.

“I Want Your Sex” fue uno de los títulos más comentados en el Festival de Sundance, donde generó interés en la industria y finalmente fue adquirida por Magnolia Pictures para su distribución en Estados Unidos, en un acuerdo por una cifra millonaria.

En su reseña para Variety, el crítico Peter Debruge destacó que la película se inscribe dentro del estilo del cineasta, con una impronta que amplía su mirada sobre las relaciones contemporáneas, incorporando elementos de comedia y una narrativa poco convencional.

La película se presenta como una propuesta que combina provocación, humor y análisis de vínculos personales, consolidando una nueva colaboración dentro del cine independiente estadounidense.