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Clima en Añatuya: temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado para hoy Jueves 11 de junio de 2026

La ciudad de Añatuya experimenta un clima fresco y templado, con un pronóstico que promete temperaturas agradables en los próximos días.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los añatuyenses disfrutan de un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 13.8 °C, aunque la sensación térmica es de solo 7.9 °C. La humedad se encuentra elevada, alcanzando un 86%, lo que contribuye a una atmósfera algo fresca.

El viento sopla desde el sur a una velocidad de 11.2 km/h, lo que puede hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada para los habitantes de Añatuya. A pesar de estas condiciones, se espera un leve ascenso en la temperatura a lo largo del día, alcanzando máximas de 20 °C.

Para mañana, los pronósticos indican que la ciudad seguirá con un clima parcialmente nublado, donde las temperaturas oscilarán entre los 10.4 °C de mínima y 21.1 °C de máxima. Este cambio de temperatura es un alivio para los añatuyenses que prefieren un clima más templado.

El viernes traerá consigo una neblina que podría afectar la visibilidad, pero las temperaturas seguirán siendo agradables, con mínimas de 12.3 °C y máximas que llegarán a los 21.1 °C. Este fenómeno meteorológico es común en esta época del año en la región.

En resumen, para hoy, 11 de junio de 2026, se reporta un clima parcialmente nublado con temperaturas que variarán entre 13.6 °C como mínima y 20 °C como máxima. Las condiciones se mantienen favorables para los añatuyenses durante los próximos días, permitiendo disfrutar de un clima ameno.

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