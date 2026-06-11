Grave accidente en Las Termas: perdió el control de la moto y quedó internado en terapia intensiva

El motociclista, de 27 años, fue encontrado inconsciente junto a su vehículo durante la madrugada de este jueves. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Hoy 10:48

Un grave siniestro vial dejó a un joven motociclista internado en estado crítico durante la madrugada de este jueves en Las Termas de Río Hondo. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave tras perder el control de la motocicleta que conducía y caer violentamente sobre la calzada.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5.55, en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y avenida Néstor Kirchner, sobre la Ruta Nacional Nº 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 50.

La víctima fue identificada como Facundo Nahuel Zelaya, de 27 años, domiciliado en el barrio Urquiza de la ciudad termal. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser azul.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron el rodado sobre la rotonda ubicada frente al cartel identificatorio de ingreso a la ciudad. A pocos metros, detrás de la estructura divisoria, hallaron al conductor inconsciente y con visibles lesiones en la frente y el brazo derecho.

Según las primeras averiguaciones, Zelaya habría circulado por avenida Néstor Kirchner cuando, por causas que se investigan, perdió el control de la motocicleta y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.

El motociclista recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

De acuerdo con el informe brindado por el médico Ricardo Soria, el paciente ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave y una herida anfractuosa en la región frontal.

Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales debieron practicarle una intubación orotraqueal, realizar estudios de diagnóstico por imágenes y disponer su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo estricta observación médica.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria Nº 50, mientras que el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, ordenó las actuaciones de rigor y el secuestro preventivo de la motocicleta para la realización de las pericias correspondientes.

Las circunstancias que provocaron el siniestro continúan siendo materia de investigación.