Silva Neder entregó un reconocimiento a pilotos de la Dirección de Aviación Civil de la Provincia

El vicegobernador encabezó el acto en el que se destacó la valiente y profesional intervención de las aeronaves santiagueñas en incendios forestales registrados en Chubut y otras provincias del país.

Hoy 11:28

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó este jueves un acto de reconocimiento al cuerpo de pilotos y mecánicos de la Dirección de Aviación Civil de la Provincia, a quienes se les entregó una Declaración de Interés aprobada por el cuerpo legislativo y certificados.

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En la distinción se destacó “la valiente y profesional intervención de las aeronaves santiagueñas en los incendios forestales en Chubut y en otras provincias del país”.

La comitiva de la Dirección de Aviación Civil estuvo encabezada por su director y piloto, Jorge Azar, quien asistió acompañado por los pilotos Emanuel Sain Boix, Héctor Van de Velde, Jorge Miranda y Gonzalo Agüero.

Durante el encuentro, Silva Neder destacó la capacidad profesional, el arrojo y el coraje de cada uno de los pilotos y mecánicos de Aviación Civil al enfrentar las complejas geografías durante los operativos en Chubut, como así también en otras provincias del país que requirieron de sus servicios.

“Mantenemos un firme compromiso solidario con el resto del país, acudiendo con profesionalismo allí donde lamentablemente se requiera el auxilio de Santiago del Estero”, subrayó el vicegobernador.

Asimismo, puso en valor la visión de estadista del exgobernador Gerardo Zamora, continuada hoy por la firme decisión del gobernador Elías Miguel Suárez, de seguir proveyendo todo lo necesario para optimizar el funcionamiento del área.

“Esta fuerte inversión y capacitación del personal responden a una política previsora ante los riesgos sobre las personas, los bienes y el ecosistema”, remarcó Silva Neder.

Por su parte, el director Jorge Azar agradeció a la Cámara de Diputados por la distinción y resaltó la iniciativa del Poder Ejecutivo de preparar un equipo de profesionales técnicos y operativos, capacitados en la lucha contra incendios forestales.

El vicegobernador estuvo acompañado por la presidenta provisional de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Norma de Matarazzo; los legisladores Yolanda Paladea, autora del proyecto; Carlos Hazam; Nora Mercado; Hugo Padilla; Graciela Luna de Japaze; Anahí Coronel y Analía Corbalán; junto al secretario legislativo, Dr. Luis Herrera.