Tagliafico tiene una molestia y preocupa a la Selección Argentina antes del Mundial

El lateral izquierdo sufrió un golpe y será evaluado en las próximas horas. En principio, no correría riesgo su participación en el Mundial, aunque podría complicarse su presencia ante Argelia.

Hoy 11:35

Las alarmas se encendieron en la Selección Argentina a solo cinco días del debut en el Mundial ante Argelia. Nicolás Tagliafico arrastra una molestia física y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución.

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El defensor del Olympique de Lyon sufrió un golpe y aún no pudo recuperarse por completo. Si bien en principio no correría riesgo su participación en la Copa del Mundo, su presencia en el estreno mundialista, previsto para el 16 de junio a las 22, quedó bajo observación.

Tagliafico había sido titular en el primer amistoso ante Honduras, pero no integró el banco de suplentes en el encuentro posterior frente a Islandia, una señal de que no se encontraba al ciento por ciento desde lo físico.

Según trascendió, el lateral izquierdo padece una incomodidad que no lo dejaría afuera de la lista de 26 jugadores, aunque sí podría impedirle llegar en óptimas condiciones al primer partido ante Argelia.

La situación también explica la decisión de Scaloni de postergar la elección del reemplazante de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por lesión. El entrenador definirá en las próximas horas quién se sumará a la delegación, con Guido Rodríguez como principal candidato.

Por ahora, si Tagliafico evoluciona favorablemente, no habría motivos para buscar un reemplazante fuera de la nómina oficial. Incluso si no llega en plenitud al debut, la idea sería mantenerlo dentro del plantel.

De todos modos, en el escenario más complejo, aunque por ahora considerado improbable, Scaloni debería analizar una alternativa para el lateral izquierdo. En la preparación ya utilizó a Facundo Medina y a Nicolás González en esa zona, aunque ninguno es lateral natural.

En caso de tener que recurrir a un futbolista de la prelista de 55, Marcos Acuña aparecería como una de las opciones con más chances.

Mientras tanto, la Selección Argentina permanece atenta a la evolución de Tagliafico en el búnker de Kansas, con la prioridad de llegar al debut mundialista con la mayor cantidad posible de futbolistas en condiciones.