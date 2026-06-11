ACREArg realizará en el Fórum el 1° Foro de Economías Regionales

El encuentro reunirá a referentes del sector público y privado de todo el país para debatir desafíos, potenciar el agregado de valor y fortalecer la inserción internacional de las economías regionales.

Hoy 12:33

La Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg) llevará adelante este viernes a las 9 de la mañana el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, un encuentro considerado un hito para el desarrollo del sector productivo con alcance federal.

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El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero y contará con la participación de representantes del sector público y privado de todo el país.

El Foro tiene como objetivo principal generar un espacio de articulación público-privada para debatir los desafíos y oportunidades de las economías regionales argentinas, promoviendo el agregado de valor, la competitividad, la internacionalización de empresas y la inserción de productos argentinos en los mercados internacionales.

Del encuentro participarán empresas de distintos sectores productivos, desde micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) hasta grandes compañías nacionales e internacionales vinculadas a la agroindustria, la producción regional y las exportaciones.

Asimismo, se desarrollarán disertaciones y paneles integrados por especialistas y referentes con trayectoria en comercio internacional, producción, agregado de valor, desarrollo federal e inserción global.

Con una convocatoria estimada superior a las 300 personas, el Foro también busca consolidarse como un espacio estratégico de networking e intercambio entre empresas, funcionarios, instituciones y actores clave del entramado productivo argentino.

ACREArg es una entidad que vincula productores, exportadores y actores estratégicos, con el objetivo de promover el desarrollo de las economías regionales y fortalecer la proyección nacional e internacional de las empresas argentinas.