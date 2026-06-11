Facundo Perez Carletti será candidato Intendente por "Despierta Santiago": "La ciudad funciona mal y no es por falta recursos"

El dirigente de Despierta Santiago oficializó su postulación con un video difundido en redes sociales. Cuestionó la gestión municipal, habló de una falta de liderazgo en la ciudad y apuntó contra el oficialismo de cara a las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 12:54

Con un fuerte mensaje enfocado en la necesidad de transformar la gestión de la ciudad, Facundo Pérez Carletti anunció formalmente su candidatura a Intendente de la ciudad Capital. Lo hizo a través de un video publicado en sus perfiles oficiales en la mañana de este jueves, donde dejó en claro su diagnóstico sobre la crisis de la ciudad y marcó un agudo contraste político de cara a las próximas elecciones municipales del 2 de agosto.

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"Al igual que vos, amo vivir en Santiago, pero hoy estamos lejos de tener una ciudad que funcione", asegura Pérez Carletti en el inicio del spot de lanzamiento.

El candidato del frente Despierta Santiago hizo hincapié en su trabajo territorial de los últimos años para respaldar su postulación: "Hace varios años vengo recorriendo la capital y escuchando a los vecinos. Hice de todo para que nos escuchen, desde poner un escritorio en la municipalidad para recibir reclamos hasta llevar una torta al Concejo Deliberante para festejar los dos años de un proyecto cajoneado. En el medio, libramos cientos de batallas que me dejaron un enorme aprendizaje", destacó.

Al analizar la situación de los servicios básicos en la Capital, Pérez Carletti fue tajante al desmentir que falten recursos: "Los pésimos servicios que presta la municipalidad se pueden solucionar, no hay un impedimento económico, hay falta de liderazgo y de vocación de servicio. Están relajados porque creen que no se irán nunca del poder", sentenció.

El dardo al oficialismo

En el tramo más político de su anuncio, el candidato opositor apuntó directamente contra la estrategia del Frente Cívico: "El oficialismo busca de nuevo imponer un delegado de Casa de Gobierno, sin iniciativa ni decisión propia, todo lo contrario a lo que requieren estos tiempos".

De esta manera, Pérez Carletti se posiciona como la principal alternativa de gestión en la ciudad, invitando a los vecinos a involucrarse: "Podemos tener una ciudad donde realmente sea un placer vivir, donde las cosas funcionen y donde vos seas escuchado. La decisión es clara: más de lo mismo o Despierta Santiago", concluyó.