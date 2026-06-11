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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 17º
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Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis ya palpitan la gran final del Apertura de Rugby

El clásico del rugby santiagueño definirá el Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” este domingo desde las 16, en cancha del León.

Hoy 12:20
Old Lions Lawn Tennis

Se viene una final con todos los condimentos en el rugby santiagueño. Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis se enfrentarán este domingo en la gran definición del Torneo Apertura Juan Pablo Vaca Caldera.

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El partido se disputará desde las 16, en cancha del León, donde se espera una jornada cargada de expectativa por tratarse de uno de los clásicos más importantes del rugby local.

El cruce entre Old Lions y Lawn Tennis siempre genera un marco especial, y esta vez tendrá como premio nada menos que el título del Apertura.

Para llegar a la final, Old Lions Rojo dejó en el camino a Olímpico en semifinales, mientras que Santiago Lawn Tennis superó a Old Lions Azul para meterse en el partido decisivo.

El local llega a la definición con un recorrido perfecto, ya que ganó todos sus encuentros y se mantiene invicto en el certamen.

Del otro lado, el conjunto del parque Aguirre fue de menor a mayor a lo largo del torneo y buscará dar el golpe en rodeo ajeno para quedarse con el título.

Con dos equipos protagonistas y una rivalidad histórica, la final promete ser uno de los grandes eventos deportivos del fin de semana en Santiago del Estero.

TEMAS Unión Santiagueña de Rugby Old Lions Rugby Club Santiago Lawn Tennis Club
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