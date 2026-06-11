Un policía fue detenido tras ser denunciado por lesiones y amenazas contra su esposa

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El efectivo fue aprehendido por orden judicial luego de que su pareja denunciara agresiones físicas y amenazas. La causa es investigada bajo los protocolos de violencia de género.
Un efectivo policial fue aprehendido en las últimas horas luego de ser denunciado por su esposa por presuntos hechos de lesiones leves y amenazas, en un caso que es investigado por la Justicia bajo la órbita de violencia de género.
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La medida fue dispuesta tras la denuncia radicada por la mujer, quien habría relatado episodios de agresiones físicas y amenazas ocurridos en el ámbito familiar. A partir de esa presentación, las autoridades judiciales ordenaron la inmediata intervención policial y la detención del acusado.
Según trascendió, el procedimiento se concretó durante las últimas horas y el uniformado quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
La investigación busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos denunciados y reunir los elementos probatorios necesarios para definir la situación procesal del acusado.
En este tipo de causas, los protocolos vigentes contemplan medidas de protección para la presunta víctima y la intervención de organismos especializados en violencia de género. Mientras tanto, el policía permanecerá vinculado a la causa por los supuestos delitos de lesiones leves y amenazas hasta que la Justicia avance con las diligencias correspondientes.