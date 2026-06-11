Un policía fue detenido tras ser denunciado por lesiones y amenazas contra su esposa

El efectivo fue aprehendido por orden judicial luego de que su pareja denunciara agresiones físicas y amenazas. La causa es investigada bajo los protocolos de violencia de género.

Hoy 15:34

Un efectivo policial fue aprehendido en las últimas horas luego de ser denunciado por su esposa por presuntos hechos de lesiones leves y amenazas, en un caso que es investigado por la Justicia bajo la órbita de violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue dispuesta tras la denuncia radicada por la mujer, quien habría relatado episodios de agresiones físicas y amenazas ocurridos en el ámbito familiar. A partir de esa presentación, las autoridades judiciales ordenaron la inmediata intervención policial y la detención del acusado.

Según trascendió, el procedimiento se concretó durante las últimas horas y el uniformado quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos denunciados y reunir los elementos probatorios necesarios para definir la situación procesal del acusado.

En este tipo de causas, los protocolos vigentes contemplan medidas de protección para la presunta víctima y la intervención de organismos especializados en violencia de género. Mientras tanto, el policía permanecerá vinculado a la causa por los supuestos delitos de lesiones leves y amenazas hasta que la Justicia avance con las diligencias correspondientes.