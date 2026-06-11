Perroni declaró en el juicio por Maradona: “No formé parte de ningún plan criminal para matarlo”

El jefe de enfermeros acusado sostuvo que siempre realizó sugerencias para mejorar la atención domiciliaria del exfutbolista y negó haber omitido acciones.

Hoy 16:22

Mariano Perroni, jefe de enfermeros acusado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, continuó con su declaración ante el tribunal y negó haber formado parte de un plan criminal contra el exfutbolista.

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“Yo siempre realicé sugerencias para el mejor pasar del paciente dentro del domicilio. Siempre sugerí acciones que me parecían normales para que él pudiera tener una mejor atención. Nunca formé parte de ningún plan criminal para matarlo”, expresó Perroni durante su exposición.

En ese sentido, el acusado remarcó que no actuó omitiendo acciones, sino que hizo recomendaciones en torno al cuidado de Maradona. “Yo quería que sea todo lo más claro posible, que tuviera beneficios”, sostuvo.

Perroni también explicó que había sugerido la presencia de insumos básicos en el lugar donde se encontraba el exjugador. Según señaló, esa recomendación tenía un carácter preventivo y estaba vinculada a la posibilidad de contar con elementos mínimos ante una eventual urgencia.

“También sugerí que haya insumos básicos. Si total estábamos contando con enfermeros que hubieran podido ayudarlo ante una urgencia. Pero eso no tiene que ver con que yo haya advertido una situación de riesgo porque nunca estuve en contacto con el paciente. Era preventivo”, afirmó.

Además, indicó que esos pedidos fueron realizados a Agustina Cosachov y Nancy Forlini, en el marco del seguimiento de la atención domiciliaria.

El acusado insistió en que su intención nunca fue desentenderse del paciente y aseguró que permanecía atento a las comunicaciones vinculadas al estado de Maradona.

“Mi intención nunca fue desatenderme del paciente. Siempre estuve atento, leía los chats, hacía sugerencias. Si después eran tomadas en cuenta o no me excedía porque yo no compro el material, no hago derivaciones, no dirijo internaciones, no soy médico”, declaró.

Con su testimonio, Perroni buscó despegarse de la acusación y sostuvo que su rol se limitaba a realizar sugerencias dentro del esquema de atención domiciliaria dispuesto para Maradona.