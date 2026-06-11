El lamento de Manu Ginóbili tras la histórica derrota de los Spurs en las Finales de la NBA

San Antonio llegó a estar 29 puntos arriba, pero New York Knicks protagonizó una remontada histórica y ganó 107-106 en el Madison Square Garden.

Hoy 11:19

Manu Ginóbili no pudo ocultar su frustración después de la dura derrota de San Antonio Spurs ante New York Knicks, en un partido que quedó marcado como uno de los más impactantes en la historia de las Finales de la NBA.

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El equipo texano llegó a tener una ventaja de 29 puntos, pero los Knicks reaccionaron en el Madison Square Garden y terminaron imponiéndose por 107-106 en la última jugada del encuentro.

“¡No puedo creer el partido que perdimos! ¡Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra”, expresó Ginóbili, con evidente impotencia tras una caída difícil de asimilar.

La primera mitad había sido prácticamente perfecta para los Spurs, que anotaron un récord de 14 triples y se fueron al descanso arriba por 81-52, una diferencia que parecía decisiva.

Sin embargo, el inicio del tercer cuarto cambió por completo el desarrollo del partido. Una falta flagrante de Victor Wembanyama sobre Karl-Anthony Towns encendió el orgullo de los Knicks, que comenzaron a presionar con mayor intensidad y a recortar la distancia.

La remontada tuvo como grandes protagonistas a Jalen Brunson, autor de 36 puntos, y a OG Anunoby, quien aportó 33 unidades y terminó siendo decisivo en la jugada final.

El Madison Square Garden también jugó su partido. Con el público empujando y la presencia de celebridades como Taylor Swift, New York empezó a construir una noche épica hasta ponerse al frente por primera vez a un minuto del cierre.

El final fue de película. Con 1.2 segundos por jugar y los Spurs arriba por un punto, Brunson falló un triple incómodo ante la marca de Wembanyama, pero Anunoby tomó el rebote ofensivo y convirtió los dos puntos que desataron el delirio en Nueva York.

“Nunca nos rendimos, estuvimos en el partido, seguimos presionando. Creemos en nosotros, hemos remontado antes, somos fuertes y lo hemos hecho antes”, aseguró Anunoby, emocionado tras sellar una de las jugadas más importantes de la temporada.

El alero también elogió el clima vivido en el estadio. “El Madison Square Garden es eléctrico, no hay nada como esto, son los mejores fans del mundo”, expresó tras la victoria.

Con este triunfo, los Knicks quedaron 3-1 arriba en la serie y tendrán el próximo sábado, en Texas, su primera oportunidad de consagrarse campeones después de 53 años.