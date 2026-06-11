Retuvieron en Añatuya una motocicleta de dudosa procedencia durante un operativo

Efectivos de la Departamental 13 interceptaron a dos jóvenes que trasladaban a pie una Honda CG Titán sin documentación ni llave de encendido.

Hoy 18:34

Efectivos de la Departamental 13 retuvieron preventivamente una motocicleta de dudosa procedencia durante un operativo realizado en la ciudad de Añatuya.

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El procedimiento se concretó en la madrugada de este jueves, cuando una patrulla de la División Prevención realizaba recorridos de rutina por la intersección de calle Senador Villar y avenida Wofcy.

En ese sector, los uniformados advirtieron la actitud de dos jóvenes, ambos domiciliados en el barrio Las Malvinas, quienes trasladaban de tiro una motocicleta Honda CG Titán 150 cc, de color negro. Uno de ellos es menor de edad.

Al ser interceptados para un control de rutina, los efectivos les solicitaron la documentación personal y los papeles que acreditaran la propiedad del rodado. Sin embargo, ambos manifestaron no contar con ningún tipo de acreditación en ese momento.

La situación despertó sospechas debido al estado del vehículo y a las explicaciones brindadas por los jóvenes. Según indicaron, la motocicleta no tenía llave de encendido y la trasladaban caminando por un supuesto desperfecto mecánico.

Además, aseguraron que el rodado no era de su propiedad, sino que les había sido prestado por un tercero.

Ante la irregularidad, los policías consultaron la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. Si bien el sistema no arrojó pedido de secuestro activo por robo, se confirmó que el titular registral de la motocicleta es un vecino de la ciudad de La Banda.

Este dato profundizó las dudas sobre el origen y la tenencia del bien, por lo que, por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se procedió al retiro preventivo de circulación de la Honda CG Titán.

La motocicleta fue trasladada y quedó alojada en la base de la Comisaría Comunitaria N° 41, donde permanecerá a disposición de las autoridades hasta que se logre acreditar la propiedad y regularizar su situación legal.

Desde la Departamental 13 destacaron que este tipo de operativos resultan fundamentales para prevenir delitos contra la propiedad y reforzar la seguridad de los vecinos de Añatuya durante las horas de la madrugada.