Dibu Martínez evoluciona y será titular en el debut de Argentina ante Argelia

El arquero dejó atrás una etapa clave de su recuperación y estará desde el arranque frente a Argelia el próximo martes en Kansas.

Hoy 19:05

El cuerpo médico de la Selección Argentina le realizó nuevos estudios a Emiliano Martínez y decidió retirarle el yeso que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. El arquero de Aston Villa continúa mostrando una evolución favorable y llegará en condiciones para defender el arco albiceleste en el debut mundialista ante Argelia, encuentro programado para el martes a las 22.

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El marplatense atraviesa la última fase de recuperación de la fractura que sufrió durante la entrada en calor de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar de la lesión, decidió disputar aquel encuentro debido a su importancia y tampoco fue sometido a una intervención quirúrgica por la cercanía de la Copa del Mundo, factores que extendieron los tiempos de rehabilitación.

Desde su llegada al predio de la Selección Argentina, Dibu Martínez trabajó con precaución. Durante los primeros entrenamientos realizó tareas específicas con los pies y ejercicios limitados para evitar exigir la zona afectada. Con el paso de los días, la recuperación avanzó de manera positiva hasta que este jueves los médicos determinaron retirar el yeso y reemplazarlo por una protección especial en el dedo.

Ahora, el arquero podrá entrenarse utilizando guantes y aumentará gradualmente la intensidad de los trabajos. Más allá de la lesión, no existen dudas sobre su presencia en el once titular para el debut frente a Argelia. De esta manera, Martínez llegará al primer partido del Mundial 27 días después de sufrir la fractura y volverá a custodiar el arco argentino en una Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

Durante los amistosos previos al certamen, el campeón del mundo no sumó minutos. En el encuentro frente a Honduras, los encargados de ocupar el arco fueron Juan Musso y Santiago Beltrán, mientras que ante Islandia el titular fue Gerónimo Rulli. Sin embargo, la recuperación de Dibu Martínez avanzó según lo esperado y todo indica que será una de las piezas fundamentales del equipo en el estreno mundialista.