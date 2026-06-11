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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 16º
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ACREArg realizará el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina en Santiago del Estero

El evento reunirá a todos los actores involucrados en el entramado productivo agroalimentario argentino y la internacionalización de empresas.

Hoy 19:18

En el día de la fecha La Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg) llevará adelante el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, un encuentro hito en lo referente al desarrollo de las economías regionales de la República Argentina, con alcance federal que reunirá a todos los actores involucrados en el entramado productivo agroalimentario argentino y la internacionalización de empresas.  

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El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Fórum de la Provincia de Santiago del Estero y contará con la participación de representantes del sector público y privado de todo el país. El Foro tiene como objetivo generar un espacio de articulación público-privada para debatir los desafíos y oportunidades de las economías regionales argentinas, promoviendo el agregado de valor, la internacionalización de empresas, la competitividad y la inserción de productos argentinos en los mercados internacionales. 

Participarán empresas de distintos sectores productivos, desde micro, pequeñas y medianas empresas hasta grandes compañías nacionales e internacionales vinculadas a la agroindustria, la producción regional y las exportaciones. Asimismo, el encuentro contará con disertaciones y paneles integrados por especialistas y referentes con experiencia en comercio internacional, producción, agregado de valor, desarrollo federal e inserción internacional. 

Con una convocatoria estimada superior a las 300 personas, el Foro también buscará consolidarse como un espacio estratégico de networking e intercambio entre empresas, funcionarios, instituciones y referentes del entramado productivo argentino. 

ACREArg es una entidad que vincula productores, exportadores y actores estratégicos del entramado productivo argentino, promoviendo el desarrollo de las economías regionales y fortaleciendo la proyección nacional e internacional de las empresas argentinas.

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