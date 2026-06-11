Germán Chullmir: “La inversión privada es un socio indispensable para el desarrollo”

El fundador de OREL Energy Holdings habló en Radio Panorama sobre las oportunidades de inversión en energías renovables y el potencial del Norte Grande, en la previa del 1° Foro de Economías Regionales.

Hoy 20:50

El inversor internacional Germán Chullmir, fundador de OREL Energy Holdings, dialogó con el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama sobre las oportunidades de inversión en energías renovables y el desarrollo de proyectos de generación distribuida en distintas provincias argentinas.

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En la entrevista, Chullmir se refirió al potencial del Norte Grande y destacó que su empresa se encuentra analizando alternativas concretas para invertir en la región.

En ese sentido, explicó que OREL Energy Holdings ya viene trabajando en el análisis de proyectos en distintas jurisdicciones del país. “Venimos analizando ya proyectos en distintas provincias, en algunas avanzamos más rápido que en otras, como Catamarca y Santa Fe”, señaló.

Chullmir precisó que la firma se dedica exclusivamente a lo que se denomina generación distribuida, es decir, proyectos de envergadura mediana a grande donde se produce energía para inyectarla a la red.

Como ejemplo, mencionó una experiencia desarrollada en Catamarca: “En la provincia de Catamarca compramos una planta solar y esa planta hoy está supliendo energía a la red de Catamarca. Con esa energía provee a 6 mil hogares”.

Durante la charla, el inversor remarcó que la disponibilidad energética es un punto clave para el crecimiento productivo y económico de cualquier territorio.

Además, sostuvo que el sector privado cumple un rol central en ese proceso. “La inversión privada es un socio indispensable para el desarrollo”, remarcó.

Chullmir también explicó aspectos vinculados al funcionamiento de los paneles solares, su vida útil, los costos y las características del mercado actual. En ese marco, señaló que todos los paneles que se instalan en Argentina son importados, en su mayoría desde China.

“En el país se han soldado algunos, pero no se fabrican como tal”, indicó al referirse a la situación de la industria vinculada a este tipo de tecnología.

Las declaraciones de Chullmir se dieron en la previa del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, que se realizará en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

El encuentro será un espacio de alcance federal destinado a reunir a representantes del sector público y privado, junto a distintos actores del entramado productivo agroalimentario argentino y referentes vinculados a la internacionalización de empresas.

El Foro tendrá como objetivo generar un ámbito de articulación público-privada para debatir los desafíos y oportunidades de las economías regionales, promoviendo el agregado de valor, la competitividad, la inserción de productos argentinos en mercados internacionales y el desarrollo de nuevas inversiones estratégicas.