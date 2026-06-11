Robó una mochila de una motocicleta y fue detenido horas después

El hecho ocurrió en el barrio La Plata. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 21 logró aprehender a un hombre de 26 años y recuperar gran parte de los bienes sustraídos.

Hoy 21:46

La rápida intervención de personal de la Comisaría Comunitaria N° 21 permitió detener a un hombre de 26 años y recuperar gran parte de los bienes sustraídos durante un robo ocurrido en el barrio La Plata.

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El hecho se registró durante la noche del martes, cuando una mujer de 39 años dejó una mochila de color negro en el baúl de su motocicleta, estacionada en la intersección de calles Moreno y Lavalle.

Minutos después, una persona desconocida abrió mediante el uso de la fuerza el asiento del rodado y sustrajo el bolso, que contenía dinero en efectivo, alhajas, perfumes y otros efectos personales.

Tras advertir el faltante, la damnificada se dirigió de inmediato a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente.

A partir de ese momento, y por disposición del fiscal interviniente, personal de la Brigada Interna inició una serie de averiguaciones que permitió identificar al presunto autor del hecho.

Con los datos obtenidos, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, cerca de las 00.30 de este miércoles, lograron interceptar al sospechoso mientras caminaba por calle Alem, en el barrio Padre Aroldo Suárez.

Durante la requisa, los uniformados recuperaron gran parte de los elementos denunciados como sustraídos, además de la suma de $16.500 en efectivo.

Informado de los resultados, el fiscal de turno dispuso que el acusado permanezca alojado en calidad de aprehendido, mientras que los bienes recuperados fueron secuestrados preventivamente para las diligencias judiciales correspondientes y su posterior restitución a la propietaria.