Argentina 1° en el ranking de la belleza: un diario de EE.UU asegura que tiene la hinchada y el DT más atractivos del Mundial 2026

El estudio, bautizado “World Cupid”, buscó responder una pregunta tan futbolera como inesperada: ¿quiénes son los más lindos del Mundial?

Hoy 00:25

Argentina todavía no salió a la cancha en el Mundial 2026, pero ya ganó un título. No suma estrella, no se borda en la camiseta y difícilmente aparezca en el palmarés de la FIFA, pero algo es algo: los hinchas argentinos fueron elegidos como los más atractivos de la Copa del Mundo.

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El dato surge de una encuesta realizada por The Lines entre 3.000 aficionados al fútbol en Estados Unidos que fue difundido por New York Post. El estudio, bautizado “World Cupid”, buscó responder una pregunta tan futbolera como inesperada: ¿quiénes son los más lindos del Mundial?

Y ahí apareció Argentina, como tantas veces -desde este jueves es además el número 1 del ranking de la FIFA-, arriba de todos. Según el relevamiento, los fanáticos albicelestes lideran el ranking de hinchadas más atractivas del torneo, por delante de Brasil y de Estados Unidos, que completaron el podio.

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La Scaloneta también tuvo premio en el banco de suplentes. Lionel Scaloni fue elegido como el entrenador más atractivo del Mundial 2026. El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 superó a Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, y a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.

Lionel Scaloni

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Brasil, en cambio, ganó en otra categoría: la del plantel más atractivo. La verdeamarela quedó primera en ese rubro, impulsada por figuras como Vinicius Júnior y Neymar. Detrás terminaron Estados Unidos y Francia.

Los locales también metieron un gol propio. Christian Pulisic fue elegido como el jugador más atractivo de la selección estadounidense, por encima de Cristian Roldan y del arquero Chris Brady.

La encuesta también miró las camisetas. Y ahí Estados Unidos se quedó con el primer puesto: su indumentaria titular fue considerada la más atractiva del Mundial. Argentina quedó segunda y Brasil, tercera. Más atrás aparecieron Francia, México, Croacia, Alemania, Inglaterra, España y Cabo Verde.

Para elaborar el ranking, The Lines mostró a los encuestados imágenes de hinchas, planteles, entrenadores y camisetas. La muestra fue 57% masculina, 42% femenina y 1% no binaria, con una edad promedio de 37,6 años.

Así, mientras el Mundial empieza a definir favoritos dentro de la cancha, Argentina ya consiguió una victoria bastante particular afuera. No alcanza para levantar la Copa, claro. Pero en tiempos de rankings, encuestas y redes sociales, la hinchada albiceleste volvió a quedar en el centro de la escena. Y esta vez no fue por el “Muchachos”, por Messi ni por la tercera estrella. Fue, simplemente, porque en Estados Unidos decidieron que los argentinos también juegan lindo en la tribuna.