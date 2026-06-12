Desmantelan una red de narcotráfico en Salta y Catamarca

Ocho personas fueron detenidas en un operativo conjunto de Policía y Gendarmería en Salta y Catamarca, donde se incautaron drogas, vehículos y otros elementos relacionados con el narcotráfico.

Hoy 01:25

Una organización criminal dedicada al narcotráfico fue desmantelada recientemente en un operativo que involucró a la Policía provincial, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal. La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca, llevó a la detención de ocho personas y se realizaron múltiples allanamientos en las provincias de Salta y Catamarca.

El despliegue operativo comenzó el pasado sábado, cuando las fuerzas de seguridad implementaron un cerrojo policial para interceptar un Volkswagen Polo blanco en la capital catamarqueña. El vehículo era conducido por tres hombres de Salta, quienes intentaron evadir a la policía, resultando en una persecución a alta velocidad por diversas calles.

La persecución culminó en la intersección de las avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener a los sospechosos, cuyos rangos de edad eran de 21 a 25 años. Durante la requisa del automóvil, se encontraron 3,136 kilogramos de cocaína compactada, marcada con el distintivo del delfín, vinculado a cárteles de narcotráfico.

Además de la cocaína, se incautaron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el vehículo quedó bajo custodia judicial para las investigaciones pertinentes. Este operativo inicial fue la chispa que encendió una serie de allanamientos simultáneos en Catamarca, donde se encontraron 303 gramos de marihuana y otros estupefacientes listos para la venta.

En respuesta a la operación, el Juzgado Federal de Catamarca ordenó tres allanamientos en Salta, buscando desmantelar los centros de acopio que abastecían a la red. Estos operativos fueron coordinados con la Dirección de Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

La investigación sigue abierta, con el objetivo de identificar ramificaciones de la red de narcotráfico y establecer la procedencia de los cargamentos incautados. El destino de los vehículos y bienes decomisados dependerá de las decisiones de la Justicia Federal, mientras se continúan las pericias de las sustancias y dispositivos electrónicos.