Detenido en Jujuy por intento de femicidio de su pareja en Orán

La Justicia de Jujuy arrestó a Jorge Fernando Carrizo, acusado de intentar asesinar a su pareja en un grave incidente ocurrido en Orán el 22 de mayo, mientras se logró localizar a la mujer de 27 años, desaparecida durante varios días.

Hoy 02:39

La Justicia en la provincia de Jujuy ha logrado la detención de Jorge Fernando Carrizo, quien está acusado de intentar matar a su pareja en un grave hecho que tuvo lugar el 22 de mayo en Orán. La captura se produjo gracias a un trabajo conjunto entre investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.

Según las investigaciones, Carrizo y la víctima tenían una relación caracterizada por antecedentes de violencia de género. La causa por tentativa de femicidio se inició tras el ataque que dejó a la mujer con graves quemaduras, poniendo en riesgo su vida, y donde el hombre fue identificado como el presunto responsable.

La Fiscalía también informó que la mujer, cuya ubicación era desconocida, fue finalmente localizada tras haber abandonado su hogar y evadir la custodia policial que se había establecido para su protección. En este momento, se procederá a realizarle controles médicos para evaluar su estado de salud antes de reintegrarla con su familia.

Este caso ha cobrado mayor atención debido a que Carrizo había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En la causa anterior, la fiscal Claudia Carreras había solicitado la prisión preventiva del acusado, pero el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y ordenó su liberación el 16 de abril.

La decisión fue apelada por la Fiscalía, y esta semana, el juez de Impugnación Guillermo Poliotto hizo lugar a la apelación, ordenando la inmediata detención de Carrizo y declarando su rebeldía.

Con Carrizo ya detenido y la víctima ubicada, la investigación prosigue con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.