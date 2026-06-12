Esclarecen una estafa millonaria en Quitilipi y recuperan mercadería

La investigación de una maniobra fraudulenta en Quitilipi permitió identificar a cuatro involucrados y recuperar productos robados valorados en más de un millón de pesos.

Hoy 03:43

La investigación por estafa en Quitilipi ha permitido esclarecer una maniobra fraudulenta que resultó en la identificación de cuatro personas involucradas. Se logró también la recuperación de productos robados que habían sido adquiridos mediante una transferencia bancaria que nunca se acreditó.

La denuncia inicial fue presentada por los responsables de una distribuidora local, quienes informaron que el pasado 30 de mayo realizaron la entrega de diversos productos a un comercio. El comprador mostró un comprobante de transferencia bancaria por más de un millón de pesos, aunque el monto nunca llegó a la cuenta correspondiente.

Según la Dirección de Prensa de la Policía del Chaco, a partir de material fílmico proporcionado por los damnificados, los investigadores lograron identificar un automóvil utilizado durante la operación fraudulenta. Tras un análisis exhaustivo de las imágenes, los efectivos lograron localizar a uno de los presuntos implicados.

Durante el proceso de investigación, uno de los sospechosos admitió su participación en el delito y señaló a otros tres hombres como cómplices. Esto llevó a la detención de los involucrados y al secuestro de un automóvil Chevrolet Astra que fue utilizado para el traslado de la mercancía.

Además de la detención, se recuperaron numerosos productos alimenticios y de limpieza, incluyendo aceites, yerba, leche en polvo, sal, entre otros artículos. Estos productos habían sido obtenidos de manera ilícita y su valor total supera el millón de pesos.

Intervino en este caso el Equipo Fiscal N° 1, que dispuso la notificación de las actuaciones a los involucrados en libertad y ordenó la restitución de la mercadería recuperada a su legítimo propietario. La acción policial responde a un esfuerzo continuo por combatir delitos de estafa y fraude en la región.