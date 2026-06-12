La Invernada Sur se prepara para vivir la fiesta del 52° aniversario del Club Huracán

El sábado 13 y domingo 14 la histórica institución celebrará un nuevo aniversario con intensa actividad futbolística, la visita de delegaciones de distintos puntos de la provincia y destacados espectáculos artísticos para toda la familia.

Hoy 09:31

El Club Atlético Huracán de La Invernada Sur se prepara para celebrar a lo grande sus 52 años de vida institucional con una programación especial que combinará deporte, cultura y espectáculos musicales durante los días sábado 13 y domingo 14 de junio.

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Como ocurre cada año, la entidad recibirá a equipos de distintos departamentos que participarán de los tradicionales encuentros futbolísticos, en un evento que se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de la región y que convoca a numerosas familias, deportistas y visitantes.

Los festejos no se limitarán al ámbito deportivo. Para la noche del sábado 13 está prevista la denominada "Noche de Huracán – Edición Argentina", con la actuación de los reconocidos artistas Jorge Daniel y Pablo Pogonza, quienes animarán una velada cargada de música y pasión celeste y blanca.

En tanto, el domingo 14, tras la jornada deportiva y como cierre de los festejos por el aniversario, se realizará un gran espectáculo en vivo con la presentación de los grupos Los Chalas y Los Herederos, que pondrán el broche de oro a dos días de celebración.

Desde la organización destacaron que el aniversario representa un homenaje a quienes hicieron posible el crecimiento de la institución desde su fundación, el 14 de junio de 1976, y renovaron la invitación a toda la comunidad para participar de esta fiesta que une deporte, amistad y tradición.

Con fútbol, música en vivo y el acompañamiento de cientos de familias, Huracán de La Invernada Sur se prepara para vivir un aniversario inolvidable y celebrar más de medio siglo de historia al servicio de la comunidad.