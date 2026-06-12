Israel volvió a bombardear Líbano pese al anuncio de un acuerdo de paz impulsado por Trump

Los ataques se mantienen en medio de los intentos diplomáticos de Estados Unidos, con más de 3.700 muertos desde marzo según reportes.

Hoy 10:17

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este viernes cuando aviones de combate de Israel bombardearon la localidad de Dibbin, en el sur del Líbano, a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el supuesto fin de la guerra con Irán y su optimismo respecto a las negociaciones en curso con la República Islámica.

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Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el ataque aéreo se produjo cerca de las 6.30 de la mañana (hora local), en una zona rural ubicada a unos 9,5 kilómetros de la frontera con Israel. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

La escalada no se detuvo ahí. Medios estatales detallaron que durante la noche, el Ejército israelí también bombardeó la ciudad de Khiam, a solo 6 kilómetros de la frontera. Los ataques forman parte de una serie de ofensivas que, desde el 2 de marzo, dejaron más de 3700 muertos en territorio libanés.

Pese al anuncio de Trump sobre un “gran acuerdo” de paz con Irán —que, según el mandatario, podría firmarse este fin de semana—, los bombardeos israelíes continuaron.

Medios oficiales de Irán advirtieron que todavía no se alcanzó un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades, que comenzaron el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Netanyahu se desmarca del acuerdo y apunta contra Hezbollah

Mientras Washington intenta avanzar en una desescalada, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mantiene firme en su postura de no incluir al Líbano en un eventual acuerdo con Teherán. El Ejecutivo israelí considera una amenaza directa al grupo chií libanés Hezbollah, aliado estratégico de Irán en la región.

A principios de mes, representantes de Líbano e Israel se reunieron en Washington y acordaron un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y la retirada de Hezbollah.

Sin embargo, el grupo chií rechazó la propuesta y llamó a las autoridades libanesas a abandonar las negociaciones con el Estado judío. Desde entonces, los bombardeos israelíes sobre territorio libanés se mantuvieron a diario.

Irán afirma no haber tomado una decisión sobre el acuerdo anunciado por Trump

Irán aseguró este viernes que aún no tomó ninguna decisión sobre el acuerdo anunciado por Trump.

“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

La agencia de noticias Tasnim apuntó que el presidente estadounidense ya anunció 38 veces en los últimos dos meses que un acuerdo de paz entre las partes era inminente.

“Hasta que Irán se pronuncie sobre la posibilidad de un acuerdo, cualquier noticia de Trump al respecto debe considerarse igual que sus declaraciones anteriores”, añadió la agencia.