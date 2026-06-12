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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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Policiales

Misterio en una comisaría de zona sur: desapareció una mochila con el arma de un sargento

Investigan si se trató de un robo o una pérdida dentro de la dependencia.

Hoy 10:51

Una llamativa situación generó preocupación en una dependencia policial de la zona sur, luego de que se advirtiera la desaparición de una mochila que contenía, entre otros elementos, el arma reglamentaria de un efectivo.

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Según se pudo saber, el hecho habría ocurrido en la base de la Departamental Sur, más precisamente en la Oficina de Prevención, donde presta servicios el sargento de apellido Zurita.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Radio Panorama, la mochila perteneciente al uniformado desapareció del lugar en circunstancias que aún son materia de investigación. En su interior se encontraba el arma, además de otros objetos personales.

La situación causó alarma dentro de la fuerza, debido a la sensibilidad del elemento sustraído o extraviado, por lo que se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer si se trató de un robo o de una pérdida dentro de la propia dependencia.

Hasta el momento, se investigan las circunstancias del hecho y no se descartan medidas internas para esclarecer cómo desapareció la mochila del lugar.

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