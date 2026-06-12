Detuvieron a un hombre que había agredido a su ex pareja en la vía pública

El sujeto está acusado por el delito de lesiones menores leves calificadas en un hecho que ocurrió en la ciudad de Frías.

Hoy 10:48

Un hombre fue detenido por el delito de lesiones menores leves calificadas en contexto de violencia de género en la localidad de Frías.

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Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado domingo 7 por la tarde, cuando el imputado interceptó a su expareja en la vía pública, y la agredió físicamente. Posteriormente, el hombre habría intentado continuar el ataque con un objeto contundente, y se dio a la fuga.

La detención fue ordenada por el juez de Control y Garantías de Choya y Guasayán, Dr. Guillermo Paradelo.

La fiscal Macarena Vildoza Silva, junto a la instructora Virginia Mabel Villarreal, expusieron lo ocurrido en una reciente audiencia. Señaló que dispone de elementos probatorios para continuar con la imputación y justificó la medida cautelar en la existencia de riesgos procesales, así como la necesidad de continuar con diligencias aún pendientes.