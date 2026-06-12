Demichelis deja Mallorca y está a un paso de regresar a la Bundesliga

El entrenador argentino sorprendió al presentar su salida del club español apenas dos semanas después de renovar contrato. Todo indica que continuará su carrera en el fútbol alemán y su destino sería RB Leipzig.

Hoy 11:32

Martín Demichelis vuelve a ser noticia en Europa. El entrenador argentino decidió poner fin a su ciclo en Mallorca apenas dos semanas después de haber renovado su vínculo con la institución hasta junio de 2028, y todo apunta a que continuará su carrera en la Bundesliga.

La noticia causó sorpresa en España, especialmente porque el propio técnico había manifestado recientemente su deseo de seguir al frente del proyecto pese al descenso del equipo a la Segunda División. "Me quiero quedar aquí, soy feliz, quiero trabajar una temporada completa", había declarado a finales de mayo tras acordar la extensión de su contrato.

Sin embargo, el panorama cambió de manera repentina y Demichelis tendría encaminada su llegada a RB Leipzig, uno de los clubes más importantes del fútbol alemán en la actualidad. La institución vinculada a la marca de bebidas energizantes analiza cambios en su cuerpo técnico ante la posible salida de Ole Werner, situación que abrió la puerta para el desembarco del argentino.

El regreso a Alemania representaría una vuelta a un país muy especial para Demichelis, quien tuvo una destacada etapa como futbolista en Bayern Múnich, donde conquistó 11 títulos, y posteriormente inició su carrera como entrenador en las divisiones formativas del club bávaro antes de asumir en River Plate a finales de 2022.

Además, RB Leipzig viene de completar una gran campaña en la última temporada, finalizando en el tercer puesto de la Bundesliga y clasificándose a la próxima edición de la Champions League. La presencia de Jürgen Klopp como director deportivo también sería un factor clave dentro del proyecto deportivo.

Aunque todavía restan definirse algunos detalles relacionados con la cláusula de rescisión, en Europa aseguran que las negociaciones avanzan de manera positiva y que el acuerdo podría concretarse en los próximos días. De confirmarse, Demichelis afrontará un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas del mundo.

Los números de Martín Demichelis como entrenador

River Plate

87 partidos

52 victorias

16 empates

19 derrotas

Monterrey

43 partidos

20 victorias

16 empates

19 derrotas

Mallorca

12 partidos

5 victorias

3 empates

4 derrotas

Con experiencia en Argentina, México y España, el entrenador cordobés parece estar listo para escribir un nuevo capítulo de su carrera en la Bundesliga, una competencia que conoce a la perfección y donde buscará consolidarse también desde el banco de suplentes.