“Las elecciones son importantes porque la municipalidad es el primer eslabón con el vecino”

El secretario electoral Santiago Cisneros destacó en Radio Panorama el valor de la participación ciudadana de cara a los comicios municipales del 2 de agosto en Santiago del Estero.

Hoy 14:10

De cara a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 2 de agosto en 25 de los 28 municipios de Santiago del Estero, el secretario electoral, Dr. Santiago Cisneros, integrante del Tribunal Electoral Municipal, brindó definiciones clave sobre el proceso y la importancia de la participación ciudadana.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario remarcó el rol central de los gobiernos locales: “Las elecciones son importantes porque la municipalidad es el primer eslabón público con el vecino. Los funcionarios municipales caminan los barrios, haciendo política por supuesto, pero recogiendo las inquietudes de la ciudadanía”.

Respecto al desarrollo de los procesos electorales, Cisneros destacó la normalidad institucional: “En mi experiencia, nunca he visto un episodio que amerite una sanción. Hay negociaciones entre los frentes que a veces son tensas y a último momento, o frentes que se han desarmado porque no se han puesto de acuerdo en sus objetivos”.

En cuanto al cronograma, indicó que el 19 de junio a las 00 horas vencen los plazos para la presentación de frentes, y explicó que el Tribunal ha buscado unificar criterios para garantizar la participación: “Este proceso es para que las fuerzas políticas se preparen y hagan valer sus derechos contemplados en la Constitución provincial y la Carta Orgánica Municipal”.

Además, señaló que existen antecedentes que priorizan la participación democrática incluso ante demoras mínimas: “Nos ha pasado que nos presenten listas apenas después de vencido el plazo, una hora, y ahí prima el ejercicio de la democracia. Siempre es un bien mayor la participación de los partidos”.

Sobre los errores formales en las presentaciones, aclaró: “Hay errores comunes, como en los números de documentos. Siempre y cuando sean mínimos se permite la corrección, pero el Tribunal cuida las formas”.

Finalmente, Cisneros subrayó el interés de la ciudadanía en el proceso electoral: “Es muy importante la participación. Es una elección trascendental porque la vida pública de nuestra ciudad depende de ella. La gente en Santiago del Estero quiere participar”.

Las elecciones alcanzarán a municipios de primera categoría como Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías, además de comunas de segunda categoría como Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado, y numerosos municipios de tercera categoría del interior provincial.

En el caso de la ciudad Capital, el electorado deberá elegir intendente y renovar 12 concejales titulares junto a sus respectivos suplentes, en un proceso que definirá el rumbo de la gestión local en los próximos años.