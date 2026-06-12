Cordiviola pidió mayor acompañamiento nacional para potenciar las exportaciones de las economías regionales

El tesorero de la Cámara Argentina de Economías Regionales, Esteban Cordiviola, destacó la proyección productiva del Norte Grande y reclamó más herramientas para que las provincias puedan llegar a nuevos mercados internacionales.

Hoy 14:41

En el marco del debate del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum, el tesorero de la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), Esteban Cordiviola, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento del Estado nacional para potenciar las posibilidades de exportación de las provincias.

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Durante su exposición, Cordiviola trazó un diagnóstico sobre la producción del Norte Grande y remarcó que la región cuenta con “muchísima proyección, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo diferencial”, aunque advirtió que todavía existen dificultades para acceder a recursos, financiamiento y nichos de mercado vinculados a la exportación.

En ese sentido, señaló que muchas de esas oportunidades suelen concentrarse en las grandes ciudades o en zonas cercanas a Buenos Aires, por lo que consideró necesario acercar herramientas concretas a las economías regionales.

“Ya funcionan, ya existen los mecanismos. No estamos inventando nada: ya existen los depósitos fiscales, ya existe la aduana”, expresó Cordiviola, al remarcar que el desafío pasa por lograr que las economías regionales del Norte Grande puedan incorporar esas herramientas como propias y utilizarlas para crecer.

El dirigente sostuvo que la exportación no debe verse como un objetivo lejano o inalcanzable, sino como una posibilidad real para las empresas que producen con calidad en el interior del país.

“Queremos implementar herramientas para que no veamos la exportación como un objetivo lejano inalcanzable”, afirmó, y agregó que cuando un producto argentino logra valor agregado en el exterior, esa diferencia puede permitir a las empresas crecer, invertir y generar puestos de trabajo en el país.

Cordiviola también remarcó la importancia de ganar nuevos mercados para los productos argentinos, sin descuidar el mercado interno, y destacó que el fortalecimiento de las economías regionales resulta clave para impulsar un modelo productivo más federal.