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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
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“Queremos que defienda el cambio y no a Adorni”: el PRO volvió a presionar a Milei

A través de un mensaje en redes sociales, el macrismo redobló sus críticas contra Adorni y dejó abierta la posibilidad de acompañar un pedido de interpelación en Diputados.

Hoy 15:06

El PRO continúa con la presión sobre el gobierno de Javier Milei para que le pida la renuncia al jefe de Gabinete. En un mensaje breve dirigido al Presidente, afirmaron: “Queremos que defienda el cambio no a Adorni”.

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El pedido llegó desde la cuenta oficial del PRO en X, al igual que lo habían hecho el día anterior, con un duro comunicado contra Adorni.

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, afirmaron en el partido fundado por Mauricio Macri este jueves.

“En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, remarcaron. “No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, sentenciaron.

Otro hombre de confianza de Macri apuntó con dureza contra Adorni este viernes. “Hay un problema acá del nivel de explicaciones, creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de justificaciones tan poco serias”, afirmó en Infobae Al Mediodía Darío Nieto.

El dato es que el cambio de posicionamiento podría ser más profundo que un documento. En los próximos días, la oposición férrea en Diputados insistirá con el pedido de interpelación a Adorni y el PRO en esta oportunidad no tiene una posición tomada.

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