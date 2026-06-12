Choque entre una moto y un auto terminó con agresiones e insultos entre los involucrados

El accidente ocurrió en la zona norte de la Capital. Los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y debieron ser asistidos por personal médico, aunque rechazaron el traslado a un centro de salud.

Hoy 15:59

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este viernes en la zona norte de la ciudad derivó en una situación de tensión que obligó la intervención policial, luego de que los involucrados protagonizaran una pelea tras el choque.

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El hecho se registró alrededor de las 8.10 en la intersección de Bravo de Zamora y calle 11, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 7.

De acuerdo con la información policial, una motocicleta Yamaha YBR 125 cc circulaba por Bravo de Zamora en sentido sur-norte al mando de Gastón Gonzalo Palavecino, de 33 años, quien viajaba acompañado por Joaquín Tomás Villalba, de 31 años.

Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con un automóvil que transitaba por calle 11 en sentido este-oeste, conducido por Vittorio Ramón Sambataro, de 29 años, quien iba acompañado por Manuel Marcelino Ocampo, de 61 años, domiciliado en la provincia de Tucumán.

Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta sufrieron diversas lesiones, aunque la situación se tornó más compleja cuando los efectivos policiales arribaron al lugar y encontraron a los protagonistas inmersos en una fuerte discusión.

Según se informó, el intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en agresiones físicas e insultos, por lo que los uniformados debieron intervenir para controlar el conflicto y evitar que la situación pasara a mayores.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal del SEASE, que asistió a los motociclistas en el lugar del hecho. Ambos recibieron curaciones por las heridas sufridas, aunque decidieron no ser trasladados a un centro asistencial.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, se ordenó la realización de pericias accidentológicas, exámenes médicos, controles de alcoholemia y la verificación de los vehículos involucrados.

En tanto, efectivos de Policía Científica trabajaron en la escena con el objetivo de determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.