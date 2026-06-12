Un hombre recibió un disparo en la cabeza y fue derivado al hospital Regional

Investigan el ataque a balazos. La víctima fue hallada herida en inmediaciones de las vías férreas. La investigación quedó bajo intervención de autoridades de Catamarca y Santiago del Estero.

Hoy 16:09

Un grave episodio de violencia se registró en Guasayán, donde un hombre resultó herido de arma de fuego en la cabeza y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en una zona rural ubicada en cercanías de las vías férreas. Al tomar conocimiento de la situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar y constataron que la víctima ya estaba siendo asistida por personal sanitario a bordo de una ambulancia del Hospital de Tránsito, en el departamento Guasayán.

La persona herida fue identificada como Manuel Antonio Mercado, conocido como "Maño". Según relató su hermana, Carmen Mercado, el hombre había sufrido un impacto de bala en la cabeza.

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Las averiguaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que el incidente ocurrió sobre la prolongación de calle Independencia, en un sector rural al que se accede por un camino de tierra ubicado a unos 100 metros de las vías del ferrocarril.

Durante la inspección ocular, los uniformados encontraron dos manchas de aparente sangre y una vaina servida de rifle sobre las vías férreas. Además, se detectó un impacto de proyectil en un portón de acceso a un campo situado en jurisdicción de la provincia de Catamarca.

Ante esta situación, tomó intervención personal policial catamarqueño (Cristian Almeida), quien realizó las primeras pericias en el lugar donde se habría producido el disparo.

Según los datos recabados, tras resultar herido Mercado habría caminado varios metros hasta caer ya en territorio santiagueño, donde finalmente fue encontrado y asistido por personal de salud.

Debido a que el lugar donde se produjo el ataque se encuentra en jurisdicción catamarqueña, las autoridades de esa provincia quedaron a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer la identidad del autor o autores del disparo.

Mientras tanto, la víctima permanece internada bajo atención médica especializada y se aguarda un parte oficial sobre su estado de salud.