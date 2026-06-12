Piden prisión perpetua para el acusado por el crimen de Hugo "Monito" Cruz en Beltrán

La Fiscalía sostuvo que Sergio Daniel Ceballos asesinó a la víctima de cuatro disparos y solicitó la pena máxima por homicidio agravado. La defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Hoy 16:13

La etapa de alegatos en el juicio por el crimen de Hugo Nazareno "Monito" Cruz concluyó este viernes con posturas contrapuestas entre las partes. Mientras la Fiscalía solicitó la prisión perpetua para Sergio Daniel Ceballos, la defensa reclamó su absolución al considerar que no existen pruebas suficientes para una condena.

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Durante su exposición ante el tribunal, la fiscal María Alejandra Holgado sostuvo la acusación por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por el vínculo, al considerar acreditado que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja.

En función de esa calificación legal, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió la pena de prisión perpetua para Ceballos.

El caso tiene su origen en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando Cruz fue encontrado sin vida a la vera de las vías férreas de la ciudad de Beltrán, departamento Robles. Según la investigación, la víctima presentaba cuatro impactos de bala.

Por su parte, la defensora Úrsula Fava pidió la absolución de su asistido invocando el beneficio de la duda, al sostener que las pruebas reunidas durante el debate no permiten acreditar con certeza la responsabilidad penal de Ceballos.

Como planteo subsidiario, la letrada solicitó que, en caso de una eventual condena, el tribunal descarte los agravantes de alevosía y vínculo, cuestionando especialmente la existencia de una relación de pareja entre el acusado y la víctima.

De prosperar esa postura, la pena en expectativa se reduciría considerablemente, ya que el acusado dejaría de enfrentar una condena de prisión perpetua y podría recibir una sanción menor, con un máximo estimado de 25 años de prisión.

Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el tribunal resolvió diferir el veredicto, que será dado a conocer en una fecha que aún no fue informada oficialmente.