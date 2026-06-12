El Gobierno busca reordenar la comunicación y respaldar a Adorni tras la polémica por su patrimonio

La Casa Rosada analiza convocar al Gabinete y retomar las conferencias de prensa para recuperar la iniciativa política. Mientras tanto, persisten las tensiones internas y las dudas en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

Hoy 16:42

El Gobierno nacional evalúa convocar al Gabinete la próxima semana y reactivar el esquema de conferencias de prensa con el objetivo de recuperar el control de la agenda pública, luego de varios días marcados por la controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En la Casa Rosada consideran necesario ordenar la comunicación oficial, exhibir gestión y desplazar el foco de las críticas que surgieron tras la presentación de la declaración jurada del funcionario y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de su patrimonio.

La estrategia es impulsada desde el entorno de Adorni, donde buscan dejar atrás el impacto político generado por las inconsistencias señaladas en torno a sus inversiones en criptomonedas y la difusión de registros audiovisuales con declaraciones pasadas que contradicen parte de su versión actual.

Pese a la controversia, en Balcarce 50 aseguran que el respaldo de Javier Milei al jefe de Gabinete continúa intacto y descartan cualquier posibilidad de reemplazo. Según fuentes oficiales, el Presidente considera que el asunto debe resolverse en el ámbito judicial y pretende que Adorni vuelva a ocupar un rol central dentro del Gobierno.

Sin embargo, puertas adentro del oficialismo reconocen que la situación generó incomodidad y dejó expuestas diferencias dentro del propio gabinete nacional.

Una muestra de ello ocurrió durante la reunión de la mesa política realizada este jueves, donde se produjo un intercambio entre Adorni y Patricia Bullrich. Según trascendió, la senadora cuestionó la situación patrimonial del funcionario y la calificó como una “omisión ética”, lo que derivó en un cruce de varios minutos entre ambos dirigentes.

El episodio reflejó las tensiones internas que atraviesan al oficialismo, aunque desde el Gobierno insisten en que la continuidad de Adorni no está en discusión.

La reunión contó con la participación de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt, entre otros referentes del espacio. El encuentro tuvo como objetivo revisar la estrategia legislativa y mostrar cohesión política en medio de la controversia.

Tras la reunión, Adorni confirmó que durante julio concurrirá al Senado para presentar un nuevo informe de gestión del Gobierno.

Mientras tanto, la polémica continúa alimentada por la aparición de videos de años anteriores en los que el funcionario expresaba posiciones diferentes sobre las inversiones en bitcoin. Esta semana, Adorni aseguró que comenzó a operar con esa criptomoneda en 2013 y que realizó inversiones significativas desde 2014. Sin embargo, registros difundidos recientemente muestran versiones distintas respecto de cuándo comenzó a involucrarse en ese mercado.

Las contradicciones también alcanzan a declaraciones previas sobre su patrimonio, ya que meses atrás había asegurado públicamente que todos sus bienes estaban debidamente declarados. Posteriormente reconoció la existencia de ahorros que no figuraban en registros anteriores y realizó rectificaciones patrimoniales.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan la documentación presentada y el origen de los fondos que el funcionario atribuye a operaciones con criptomonedas.

En paralelo, el Gobierno intenta volver a centrar el debate en la marcha de la economía. Desde la Casa Rosada destacan indicadores como la baja de la inflación, la reducción del riesgo país y la mejora de algunos activos argentinos como señales positivas que buscan reinstalar en la agenda política y mediática.