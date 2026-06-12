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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
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Locales

La Provincia pone en marcha un plan preventivo ante posibles crecidas del Río Dulce

Equipos técnicos de distintos organismos analizaron obras e intervenciones para reducir riesgos de inundaciones. Los pronósticos anticipan un verano con lluvias superiores a los niveles habituales en Santiago del Estero y la región.

Hoy 16:52

Con el objetivo de anticiparse a posibles escenarios de crecidas e inundaciones, el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua encabezó una reunión de trabajo junto a organismos provinciales para coordinar acciones preventivas en distintos sectores vinculados al Río Dulce.

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El encuentro fue encabezado por el ministro Aldo Hid y contó con la participación de equipos técnicos de diversas áreas relacionadas con la gestión hídrica, la infraestructura vial y los servicios públicos.

Durante la reunión se evaluaron tareas de mantenimiento, reparaciones e intervenciones estratégicas en la vera del río, además de trabajos en puentes y sectores de ribera considerados sensibles ante eventuales aumentos del caudal.

Según se informó, la planificación responde a los pronósticos meteorológicos que anticipan para el verano 2026/27 precipitaciones superiores al promedio histórico, tanto en Santiago del Estero como en gran parte de la región del NOA.

En ese marco, el gobernador Elías Suárez instruyó a las áreas competentes a avanzar con medidas preventivas destinadas a minimizar los riesgos de desbordes y proteger a las poblaciones cercanas a los cursos de agua.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y monitoreo, considerando que los modelos climáticos prevén episodios de lluvias intensas durante los próximos meses.

De la reunión participaron representantes de la Subsecretaría del Agua (SSA), la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRH), la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (DiOSSE), la Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Río Dulce (UESRRD) y el Consejo Provincial de Vialidad, entre otros organismos técnicos.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de gestión hídrica impulsada por el Gobierno provincial, orientada a la prevención, el mantenimiento de la infraestructura y la reducción de riesgos ante fenómenos climáticos extremos.

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