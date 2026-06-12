Con vacunas hay futuro: lanzamiento de la 3.ª edición del Mes de la Vacunación Santiagueña

La campaña se extenderá hasta el 12 de julio e incluirá operativos en barrios, escuelas, plazas e instituciones para acercar las vacunas a la comunidad y reforzar la prevención de enfermedades.

Hoy 17:11

La campaña se desarrollará del 12 de junio al 12 de julio con acciones de vacunación, promoción y concientización en barrios, escuelas, plazas, organizaciones e instituciones de toda la provincia para acercar las vacunas a la comunidad y fortalecer la prevención de enfermedades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ministerio de Salud lanzó este jueves, en la Plaza Libertad, la 3.ª edición del Mes de la Vacunación Santiagueña, una iniciativa que durante un mes movilizará a equipos de salud de toda la provincia para promover la actualización de esquemas de vacunación y garantizar el acceso a las vacunas en cada comunidad.

La actividad se realizó en el marco de una jornada abierta a la comunidad organizada por el Instituto San Martín de Porres en el contexto de su 75° aniversario, en la que se incluyó un stand de vacunación a cargo de la UPA N.º 7 Barrio Parque, donde se aplicaron vacunas a personas de distintas edades. Asimismo, autoridades sanitarias participaron de una radio abierta, dialogaron con vecinos y acompañaron el reconocimiento realizado por el Instituto a la UPA N.º 5 Barrio Autonomía y a la UPA N.º 4 Ejército Argentino.

Estuvieron presentes el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; la directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Martha Tarchini; la directora de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel; el director de Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán; la directora de Atención Médica, Dra. Stella Maris Argañaraz; el director de la Unidad Sanitaria Móvil, Dr. José Alsogaray; y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinsky, entre otras autoridades.

Durante el lanzamiento, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, destacó que las vacunas representan una de las herramientas más importantes de la prevención en salud pública. “Las vacunas salvan vidas, nos protegen y han cambiado la historia de la salud”, expresó.

Por su parte, la directora de APS, Martha Tarchini, señaló que el acceso a las vacunas constituye una política sanitaria sostenida: “Trabajamos para que las vacunas lleguen a todas las personas, independientemente de dónde vivan, porque son fundamentales para prevenir enfermedades evitables y reducir las complicaciones graves”, indicó.

A su turno, la directora de Inmunizaciones, Florencia Coronel, recordó que existen vacunas para todas las edades e invitó a la población a acercarse a los vacunatorios. “Convocamos a completar los esquemas de vacunación y también a recibir la vacuna antigripal. Todas las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias y protegen tanto a quien las recibe como a toda la comunidad”, afirmó.

Finalmente, el director de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán, explicó que las vacunas se encuentran disponibles en los centros de salud de toda la provincia y que durante el Mes de la Vacunación los equipos sanitarios también estarán presentes en distintos espacios comunitarios. “Vamos a llevar la vacunación a plazas, escuelas, organizaciones, instituciones y lugares de encuentro para facilitar el acceso. La vacuna es un bien social que debemos defender entre todos”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Salud informaron que los cronogramas de actividades y los puntos de vacunación serán difundidos a través de las redes sociales de los centros de salud y organismos participantes.

La campaña se desarrollará hasta el 12 de julio y se suma a las actividades organizadas en el marco del 473.º aniversario de la Madre de Ciudades, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santiago del Estero con la prevención, la equidad y el acceso universal a la salud.