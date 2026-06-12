Procesaron con prisión preventiva a “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

La Justicia Federal considera que tuvo un rol clave en la planificación, captación y sometimiento de las tres jóvenes asesinadas. Está acusado por los homicidios de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Hoy 17:14

La Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de participar en el triple crimen de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de las jóvenes Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, asesinadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

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La medida fue adoptada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, quien consideró acreditada la existencia de elementos de prueba suficientes para vincular al imputado con los tres homicidios.

Según la resolución judicial, “Pequeño J” fue procesado como coautor de homicidio agravado, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos ocurridos en concurso real.

Para el magistrado, el acusado desempeñó un papel determinante dentro del plan criminal, realizando aportes considerados esenciales para concretar los asesinatos y teniendo una participación activa en distintas etapas de los hechos.

La investigación sostiene que intervino desde la planificación previa hasta la logística utilizada para captar y trasladar a las víctimas. Además, se lo vincula con el control del lugar donde las jóvenes permanecieron cautivas antes de ser asesinadas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, su accionar no habría sido secundario ni accesorio, sino que formó parte central de la ejecución del plan criminal.

El fallo también señala que el imputado habría colaborado en las tareas de vigilancia, sometimiento y control dentro del inmueble donde ocurrieron los crímenes, contribuyendo al desenlace fatal.

El juez remarcó que existen indicios de que actuó con pleno conocimiento de lo que ocurría y de los objetivos perseguidos por el grupo involucrado, aceptando incluso la posibilidad de provocar la muerte de las tres víctimas.

Con este procesamiento, la investigación avanza sobre uno de los señalados como principales responsables del caso, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el triple crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires.