Motochorros atacaron a dos mujeres, las hicieron caer de la moto y terminaron hospitalizadas

El violento asalto ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 1, en La Banda. Las víctimas sufrieron lesiones tras derrapar y luego identificaron a uno de los presuntos delincuentes.

Hoy 18:06

Dos mujeres resultaron heridas luego de ser víctimas de un violento arrebato cometido por motochorros durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial N° 1, a unos 200 metros del ingreso al barrio 1° de Mayo, en la ciudad de La Banda.

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La denuncia fue radicada horas después por una joven de apellido Coronel, de 26 años, quien relató que alrededor de las 00.15 circulaba en una Motomel Blitz 110 cc junto a una amiga de apellido Maguna cuando fueron sorprendidas por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta roja de 110 cilindradas.

Según el relato de la damnificada, los asaltantes le arrebataron una cartera sin detener la marcha, provocando que la conductora perdiera el control del rodado y terminara derrapando sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia de la caída, ambas mujeres sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cadera y en una de las manos, por lo que debieron ser trasladadas al Centro Integral de Salud Banda (CISB) para recibir atención médica.

La denunciante indicó que dentro del bolso robado llevaba un teléfono celular iPhone, aproximadamente 90 mil pesos en efectivo, documentación personal, tarjetas bancarias, anteojos, llaves y otros objetos de valor.

Tras recibir el alta médica, las víctimas decidieron dirigirse al domicilio de un hombre al que identificaron como uno de los presuntos autores del hecho, de apellido Suárez y residente en el barrio Textil.

En el lugar fueron atendidas por un hombre que se presentó como tío del sospechoso. De acuerdo con la denuncia, el familiar aportó información sobre el paradero del joven y les entregó parte de la documentación que había sido sustraída durante el robo.

El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Virginia Abrate, quien quedó a cargo de la investigación y debía impartir las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La Policía trabaja para identificar y localizar a los responsables del asalto, mientras se analizan los elementos aportados por las damnificadas para determinar la participación de los sospechosos.