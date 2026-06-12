Argentina recuperó mercados clave: Chile y Perú reabrieron sus importaciones de carne aviar

La decisión se produjo luego de que el Senasa recuperara el estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena. La medida permitirá retomar las exportaciones hacia dos destinos estratégicos para el sector.

Hoy 19:39

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó la reapertura de los mercados de Chile y Perú para la exportación de carne aviar argentina, tras el levantamiento de las restricciones que habían sido impuestas por los brotes de influenza aviar registrados en el país.

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La medida fue posible luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuperara el estatus de Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), condición que fue comunicada oficialmente ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En el caso de Perú, la habilitación fue formalizada por las autoridades sanitarias de ese país, que reconocieron la autodeclaración presentada por Argentina y consideraron que el Senasa reúne las garantías sanitarias necesarias para reanudar los envíos.

Chile también resolvió reabrir su mercado a la carne aviar argentina tras reconocer la recuperación del estatus sanitario nacional, permitiendo nuevamente el ingreso de estos productos bajo los protocolos vigentes.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la reapertura representa un paso importante para el sector avícola, ya que ambos países constituyen destinos relevantes para las exportaciones argentinas.

La recuperación del estatus sanitario fue oficializada a fines de abril, luego de que el Senasa completara las tareas de control, erradicación y vigilancia epidemiológica en los establecimientos afectados por los últimos brotes detectados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Según el organismo sanitario, transcurrieron más de 28 días sin registrarse nuevos casos en granjas comerciales, uno de los requisitos exigidos por la normativa internacional para recuperar la condición de país libre de la enfermedad.

La influenza aviar había provocado la suspensión temporal de exportaciones durante los primeros meses del año, afectando el acceso a mercados que exigen estrictas garantías sanitarias para el ingreso de productos avícolas.

Con esta decisión, Argentina vuelve a fortalecer su presencia en el comercio internacional de carne aviar y avanza en la recuperación de mercados que habían sido cerrados por razones sanitarias.